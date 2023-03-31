Зеленський: Сі Цзіньпін вагається з підтримкою України

На думку Володимира Зеленського, лідер Китаю вагається з підтримкою України, але плани розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі свідчать про невдалу зустріч Володимира Путіна з Сі Цзіньпіном.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін вагається з підтримкою України з різних причин. Про це він сказав у п'ятницю, 31 березня, на пресконференції з президенткою Молдови та прем'єр-міністрами Хорватії, Словенії й Словаччини в Києві.

"Ще є держави, яким складно до кінця бути на нашому боці з різних причин. Що у нас з лідером Китаю? Саме це - один із тих лідерів, які вагаються. Для нас дуже важливо робити все, щоб залучити до перемоги максимум держав, як би далеко вони не були", - сказав Зеленський.

Саме тому, за його словами, Україна і "відправляє сигнали" таким державам. "Говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, говорити і разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповідей деяких держав", - додав він.

Зеленський вже неодноразово просив Сі поговорити та навіть запросив лідера Китаю відвідати Україну, втім відповіді поки так і не отримав.

Тим часом поговорити з Зеленським сьогодні закликав Сі прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з візитом у Пекіні. Зокрема, він запропонував лідеру Китаю "дізнатися з перших вуст про мирну формулу Києва, яка допоможе покласти край російському вторгненню", передає Reuters.

Своєю чергою в офісі президента Франції Еммануеля Макрона, який разом із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) відвідає Пекін 5 квітня, заявили сьогодні, що Макрон попередить Сі: військова підтримка Росії в її війні проти України буде "катастрофічною".

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"Ядерна зброя РФ у Білорусі - результат невдалих переговорів з Сі"

Сі відвідав Москву 20-22 березня. Президент України заявив на пресконференції: "Сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі говорить про невдалу зустріч (Путіна. - Ред.) з Китаєм".

Зеленський вважає, що заявою про російську ядерну зброї в Білорусі Путін намагається "показати якусь суб'єктність, якісь політичні кроки або перемоги". "Він на полі бою не зміг цього зробити. І навіть попри те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло вже, чим вона закінчиться", - сказав президент України.

Для Білорусі ж, на думку Зеленського, факт розміщення тактичної ядерної зброї свідчить про повну втрату суб'єктності. "Він (правитель Білорусі Олександр Лукашенко. - Ред.), я думаю, вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території", - прокоментував український президент.

Російські плани розміщення ядерної зброї в Білорусі сьогодні обговорює Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй - в останній день перед тим, як головування в Радбезі перебере РФ. Як повідомляє агентство AFP, на ньому Китай "засудив ядерне розповсюдження в цілому", закликавши усі ядерні держави "не розгортати ядерну зброю за кордоном та вивести вже розміщену там".

Росія ж заявила, що немає різниці між її планами розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі та розміщенням Північноатлантичним альянсом (НАТО) американської ядерної зброї в Європі. Західні союзники назвали цю аналогію "оманливою".

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