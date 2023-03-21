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Сі Цзіньпін і Володимир Путін у Москві 20 березня 2023 року
Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі ЦзіньпінФото: Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS
ПолітикаКитай

Сі Цзіньпін: Розвиток відносин з РФ - стратегічний вибір КНР

Степан Смишляєв
39 хв. тому

Під час перемовин у Москві Сі Цзіньпін і Володимир Путін говорили про зміцнення співпраці між країнами, а також політичне врегулювання війни РФ проти України.

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Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. "Курс Китаю на зміцнення стратегічної взаємодії з Росією є непорушним", - передає позицію голови держави МЗС КНР у вівторок, 21 березня.

Міністерство також зазначає, що обидві країни "виступають за багатополярність миру та демократизацію міжнародних відносин".

Своєю чергою Путін заявив, що за 10 років товарообіг між країнами виріс більш ніж вдвічі, з 87 до 185 мільярдів доларів. "У нас дуже багато спільних завдань, цілей", - цитує його сайт Кремля.

Сі також висловив переконання, що російський народ підтримає Путіна на президентських виборах у 2024 році.

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Китай хоче політичного врегулювання війни в Україні

Під час перемовин лідер КНР наголосив, що його країна готова "продовжувати конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни РФ проти України. Він додав, що у нещодавніх пропозиціях з цього питання його країна пропонує відмовитися "від мислення "холодної війни" та односторонніх санкцій".

В МЗС КНР додали, що сторони "провели ґрунтовний обмін думками щодо українського питання". Путін своєю чергою запевнив, що РФ "завжди відкрита для переговорного процесу" та "з повагою ставиться" до ініціатив Китаю. 

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Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України

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