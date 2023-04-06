Фон дер Ляєн: Сі Цзіньпін готовий поговорити із Зеленським

Після розмови з Сі Цзіньпіном Урсула фон дер Ляєн повідомила, що лідер КНР готовий поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Голова Єврокомісії також вкотре застерегла Пекін від поставок озброєнь Росії.

Глава КНР Сі Цзіньпін висловив готовність поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявила в четвер, 6 квітня, голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка разом з президентом Франції Еммануелем Макроном перебуває з візитом у Китаї.

"Було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність розмовляти (з Зеленським - Ред.), коли будуть відповідні умови та час", - сказала вона на пресконференції в Пекіні після переговорів з китайським лідером, пише агенція AFP.

За словами фон дер Ляєн, Китай як член Ради Безпеки ООН несе велику відповідальність. "Ми очікуємо, що Китай зіграє свою роль і сприятиме справедливому миру, який поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України, що є одним із наріжних каменів статуту ООН", - наголосила вона.

Крім того, глава Єврокомісії вкотре застерегла Пекін від поставок озброєнь Росії, зазначивши, що такі дії "зашкодять відносинам" між Китаєм і ЄС.

Згадала фон дер Ляєн і про Тайвань, попередивши Китай про неприйнятність нападу на острів. "Ніхто не повинен в односторонньому порядку змінювати статус-кво в цьому регіоні шляхом насильства. Це було б неприпустимо", - сказала вона. Тим часом міністерство оборони Тайваню повідомило цього ж дня про три військові кораблі у водах, що відокремлюють острів від Китаю.

Макрон попросив Сі "повернути РФ до розуму"

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон закликав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна "напоумити свого близького союзника Росію" та допомогти припинити війну в Україні, а також не постачати зброю Москві. "Російська агресія в Україні завдала удару стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що Ви повернете Росію до розуму та повернете всіх за стіл переговорів", - наголосив французький лідер. За його словами, Захід повинен залучити Пекін до зусиль задля припинення війни та запобігання "розкручуванню спіралі напруженості, що може розколоти світові сили на ворогуючі блоки".

Макрон також попросив Сі натиснути на Росію, щоби та дотримувалась міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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Сі уникав згадок Росії та знову її не засудив

Сі Цзіньпін після зустрічі з Макроном закликав Україну та Росію відновити мирні переговори. Лідер Китаю наголосив, що необхідно уникати нападів на цивільних і цивільні об'єкти. Він додав, що використання біологічної та хімічної зброї чи нападів на цивільні ядерні об'єкти, як-от атомні електростанції, не можна допускати за жодних обставин. Також Сі наголосив на необхідності дотримуватися зобов'язання не застосовувати ядерну зброю. Водночас він оминув згадки Росії в цьому контексті, заявивши, що "всі країни повинні поважати ядерне нерозповсюдження".

Загалом у своїй заяві Сі повторив значну частину позицій Китаю щодо війни, представлених у так званому "китайському мирному плані". Прямого засудження російської агресії Сі вкотре уникнув, зауважують агенції.

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Нагадаємо, Зеленський вже неодноразово пропонував Сі поговорити та навіть запросив лідера Китаю відвідати Україну, втім відповіді поки так і не отримав.