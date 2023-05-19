Лі Хуей у Польщі: Війна в Україні - не на користь нікому

Варшава під час візиту спецпредставника Китаю Лі Хуея закликала Пекін чинити тиск на Росію задля припинення війни проти України.
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Заступник міністра закордонних справ Польщі Войцех Гервель закликав Китай тиснути на Росію для припинення війни проти України. Таку заяву він зробив під час зустрічі зі спеціальним посланником Китаю Лі Хуеєм у п'ятницю, 19 травня.
"Гервел визнав відповідальність Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН і висловив сподівання, що Китай засудить агресію Росії та чинитиме тиск на РФ, щоби вона повернулася до дотримання принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Варшава також стурбована заявами Китаю про намір зміцнити двосторонні зв'язки з РФ. У розмові з Лі Гервель висловив сподівання, що Китай ніколи не визнає анексію українських територій Росією, а також попередив про "серйозні наслідки" для відносин з Європою у разі, якщо Пекін вирішить надати військову допомогу Кремлю.
Лі ж, згідно з повідомленням, заявив, що ситуація в Україні "не відповідає нічиїм інтересам", але "не має легкого вирішення".
Турне Лі Хуея Європою
16-17 травня посланець Китаю приїздив до Києва. У китайському МЗС повідомили, що він, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України про цю зустріч нічого не повідомляли.