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Лі Хуей у 2009-2019 роках працював послом у Росії
Cпецпредставник Китаю Лі ХуейФото: Artyom Geodakyan/dpa/TASS/picture alliance
КонфліктиКитай

Лі Хуей у Польщі: Війна в Україні - не на користь нікому

Олександр Куницький
1 год. тому

Варшава під час візиту спецпредставника Китаю Лі Хуея закликала Пекін чинити тиск на Росію задля припинення війни проти України.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Войцех Гервель закликав Китай тиснути на Росію для припинення війни проти України. Таку заяву він зробив під час зустрічі зі спеціальним посланником Китаю Лі Хуеєм у п'ятницю, 19 травня.

"Гервел визнав відповідальність Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН і висловив сподівання, що Китай засудить агресію Росії та чинитиме тиск на РФ, щоби вона повернулася до дотримання принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Варшава також стурбована заявами Китаю про намір зміцнити двосторонні зв'язки з РФ. У розмові з Лі Гервель висловив сподівання, що Китай ніколи не визнає анексію українських територій Росією, а також попередив про "серйозні наслідки" для відносин з Європою у разі, якщо Пекін вирішить надати військову допомогу Кремлю.

Лі ж, згідно з повідомленням, заявив, що ситуація в Україні "не відповідає нічиїм інтересам", але "не має легкого вирішення".

Турне Лі Хуея Європою

16-17 травня посланець Китаю приїздив до Києва. У китайському МЗС повідомили, що він, зокрема, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України про цю зустріч нічого не повідомляли.

За підсумками візиту Лі заявив, що "панацеї" від війни РФ проти України не існує, та закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів. 

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Після Києва та Варшави він має відвідати Берлін, Париж, Брюссель та Москву, щоби поспілкуватися з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. 

Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".

Відправити його в "турне" Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни Росії проти України телефонної розмови з Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня. 

Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.

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