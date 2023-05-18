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Під час переговорів Лі Хуея та Дмитра Кулеби
Під час переговорів Лі Хуея та Дмитра КулебиФото: Ukrainian Foreign Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance/dpa/
ПолітикаКитай

Спецпосланник Китаю Лі Хуей: Панацеї від війни немає

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Спецпосланник Китаю Лі Хуей під час візиту до Києва запевнив, що Пекін готовий шукати мирні шляхи для завершення війни Росії проти України.

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Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей вважає, що "панацеї" від війни РФ проти України не існує, й закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів. Про це в четвер, 18 травня, повідомило міністерство закордонних справ Китаю за підсумками дводенного візиту Лі до України.

Спецпосланник у справах Євразії КНР відвідав Київ 16-17 травня, де обмінявся думками з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими українськими високопосадовцями. Під час зустрічей обговорювалися способи припинення війни шляхом політичного врегулювання, йдеться в заяві МЗС Китаю.

"Китай готовий допомагати міжнародному співтовариству у формуванні найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи (так у Пекіні називають агресивну війну РФ проти України. - Ред.), а також докладати власних зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій і встановлення режиму припинення вогню та відновлення миру", - йдеться в заяві, яку цитує агенція Reuters.

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"Китай завжди відігравав конструктивну роль у полегшенні гуманітарної ситуації в Україні по-своєму і продовжуватиме надавати допомогу Україні в межах своїх можливостей", - додається в заяві.

Київ: "Мирні плани" з втратою території неприйнятні

Зазначимо, що українська сторона про зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським не повідомляла. Втім 17 травня пресслужба українського міністерства закордонних справ повідомила, що глава МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі з Лі Хуеєм заявив про неприйнятність "мирних планів", які передбачали б втрату української території або заморожування конфлікту. "Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту", - повідомили в МЗС.

Після України китайський спецпосланник має відвідати Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Міністерство закордонних справ КНР анонсувало, що в рамках турне він має намір спілкуватися з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання" війни РФ проти України. 

26 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін поговорив з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни. Тоді він анонсував, що відправить до Києва офіційного представника Китаю, щоби допомогти провести "поглиблену комунікацію" щодо політичного врегулювання війни.

Лі Хуей є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".

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