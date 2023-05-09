Бербок застерегла Китай від допомоги Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерігає Китай від постачання до Росії так званих товарів подвійного призначення, котрі може бути використано як зброя у війні проти України. Уряд Німеччини очікує, що Китай "чинитиме відповідний вплив на свої компанії", заявила Бербок у вівторок, 9 травня, під час спільної пресконференції з главою МЗС Китаю Цінем Ганом у Берліні.

При цьому вона висловила переконання, що Китай може відіграти вирішальну роль у припиненні війни Росії проти України як постійний член Ради Безпеки ООН.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН також нагадала, що у Брюсселі нині обговорюється черговий пакет санкцій щодо Росії. За словами Бербок, важливо, щоб "ці санкції не було підірвано".

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Відповідаючи на запитання про пропозицію накласти санкції проти кількох китайських компаній, Бербок сказала, що переговори щодо цього тривають, але загалом важливо не допустити обходу обмежень проти РФ, повідомляє Reuters.

Натомість Цінь Ган попередив, що Китай вживатиме необхідних заходів для "рішучого захисту" прав та інтересів китайських підприємств. "Китай також вживатиме необхідних заходів у відповідь, щоб рішуче захистити законні інтереси китайських компаній", - сказав китайський урядовець, цитує AFP. За його словами, китайські та російські компанії здійснюють "нормальні обміни та співпрацю", які "не повинні бути порушені".

Посли ЄС зустрічатимуться в середу, 10 травня, щоб розпочати обговорення 11-го пакета санкцій проти РФ через війну в Україні. Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство AFP, Брюссель рекомендував припинити експорт чутливих технологій вісьмом китайським компаніям через підозри, що вони продають їх Росії.