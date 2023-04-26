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Лі Хуей

Тема

Лі Хуей - китайський дипломат, колишній посол КНР у Росії.

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Новини

4 год. тому

Китай відправить посланника до України і РФ наступного тижня

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Докладно

Прапори КНР і України

Китай відправить переговорником до Києва експосла в Росії

Китай відправить переговорником до Києва експосла в Росії

Посланником Пекіна в Україні буде Лі Хуей, повідомили в МЗС Китаю після розмови Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським.
Політика26 квітня 2023 р.