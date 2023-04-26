Китай відправить переговорником до Києва експосла в Росії

Посланником Пекіна в Україні та "інших країнах" буде Лі Хуей - колишній посол у РФ, повідомили в МЗС Китаю після розмови Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю у середу, 26 квітня, заявило, що його посланником в Україні та "інших країнах" буде Лі Хуей - спеціальний представник китайського уряду з питань Євразії. Лі - колишній посол Китаю в Росії, який обіймав цю посаду з 2009 по 2019 рік.

Раніше цього дня у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським глава Китаю Сі Цзіньпін сказав, що офіційний представник Пекіна поїде в Україну та інші країни, щоби допомогти провести "поглиблену комунікацію" з усіма сторонами для політичного врегулювання війни Росії проти України.

МЗС Китаю не надало подробиць щодо того, коли Лі здійснить поїздку і які ще країни він відвідає, повідомляє CNN.

Розмова Зеленського і Сі

Під час першої з початку війни годинної телефонної розмови Зеленський та Сі обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин, повідомляється на офіційному сайті президента України. "Окрему увагу було приділено шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський виклав зміст української "формули миру" та поінформував Сі про триваючу дипломатичну роботу з організації глобального саміту миру. Він висловив сподівання на активну участь Китаю у зусиллях щодо відновлення миру.

Президент України окремо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки Росії у війні. Це має стосуватися військово-технічного співробітництва, у тому числі постачання зброї, йдеться у повідомленні.

"Будь-яку підтримку - навіть часткову - Росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Чим менше підтримки отримує Росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій", - підкреслив Зеленський.

Натомість, як повідомив китайський державний телеканал CCTV, Сі під час розмови заявив Зеленському, що Китай "завжди стояв на боці миру". "У питанні української кризи (агресивної війни Росії проти України. - Ред.) Китай завжди стояв на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоби сприяти мирним переговорам", - сказав Сі. На його переконання, "розмови і переговори" є "єдиним виходом" з війни.

За словами Сі, Пекін має намір направити до України своїх спеціальних представників та проведе переговори з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи".

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