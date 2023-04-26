Після розмови Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна Офіс президента України опублікував указ про призначення посла в КНР. Рябікін раніше був послом у Данії, а також обіймав чільні посади в українській виконавчій владі.

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави української держави в середу, 26 квітня.

Рябікін - український державний діяч, політик, юрист і дипломат. З 4 листопада 2021 до 20 березня 2023 року працював на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а до того, з листопада 2020 року по листопад 2021 року, був головою Державної митної служби України. У 2009-2010 роках він був послом України в Данії.

У лютому 2021 року помер посол України в Китаї Сергій Камишев. З того часу тимчасовою повіреною у справах України в КНР була Жанна Лещинська.

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Перша з початку війни розмова Зеленського і Сі

Нагадаємо, у середу президент України Володимир Зеленський провів першу з початку війни телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. "Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - написав Зеленський у Twitter.

Натомість, як повідомив китайський державний телеканал CCTV, під час розмови Сі заявив Зеленському, що Китай "завжди стояв на боці миру". "У питанні української кризи (агресивної війни Росії проти України. - Ред.) Китай завжди стояв на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоби сприяти мирним переговорам", - сказав він. На його переконання, "розмови і переговори" є "єдиним виходом" з війни.

За словами Сі, Пекін має намір направити до Києва своїх спеціальних представників і проведе переговори з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи" (агресивної війни Росії проти України. - Ред.).

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