Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї
Максим Сидоржевський
2 год. тому
Після розмови Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна Офіс президента України опублікував указ про призначення посла в КНР. Рябікін раніше був послом у Данії, а також обіймав чільні посади в українській виконавчій владі.
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Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави української держави в середу, 26 квітня.
Рябікін - український державний діяч, політик, юрист і дипломат. З 4 листопада 2021 до 20 березня 2023 року працював на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а до того, з листопада 2020 року по листопад 2021 року, був головою Державної митної служби України. У 2009-2010 роках він був послом України в Данії.
У лютому 2021 року помер посол України в Китаї Сергій Камишев. З того часу тимчасовою повіреною у справах України в КНР була Жанна Лещинська.
Натомість, як повідомив китайський державний телеканал CCTV, під час розмови Сі заявив Зеленському, що Китай "завжди стояв на боці миру". "У питанні української кризи (агресивної війни Росії проти України. - Ред.) Китай завжди стояв на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоби сприяти мирним переговорам", - сказав він. На його переконання, "розмови і переговори" є "єдиним виходом" з війни.
За словами Сі, Пекін має намір направити до Києва своїх спеціальних представників і проведе переговори з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи" (агресивної війни Росії проти України. - Ред.).