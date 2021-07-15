У Китаї раптово помер посол Німеччини

Посол Німеччини в Китаї Ян Гекер (Jan Hecker), який донедавна обіймав посаду радника канцлерки ФРН з питань зовнішньої політики, помер невдовзі після вступу на посаду. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомило міністерство закордонних справ у Берліні.

Обставини смерті дипломата поки до кінця не з'ясовані. Агентству AFP відмовили в наданні додаткової інформації з цього приводу.

"З глибоким сумом і потрясінням ми дізналися про раптову смерть німецького посла в КНР Яна Гекера, - зазначили в зовнішньополітичному відомстві Німеччини, цитує інформагенція dpa. - Наші думки в цей момент - з його родиною та близькими".

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Довірена особа Меркель

Крісло посла 54-річний Гекер обійняв лише в серпні. З 2017 року у відомстві канцлера він очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки і політики стимулювання соціально-економічного розвитку. Як зазначає dpa, Гекера вважали довіреною особою Анґели Меркель (Angela Merkel). У 2011-2015 роках він працював суддею в Федеральному адміністративному суді, а в 1999-2011 роках - у МВС ФРН.

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Прибув до Пекіна в серпні

Гекер прибув до Пекіна з дружиною в серпні, після чого перебував на обов'язковому карантині у зв'язку з пандемією коронавируса. Обов'язки глави дипмісії після його смерті тимчасово виконуватиме посланник Франк Рюккерт (Frank Rückert). У Яна Гекера залишилося троє дітей.