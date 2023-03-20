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Верховна Рада (архівне фото)Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS
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Кадрові зміни: Рада звільнила Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Ольга Журавльова
47 хв. тому

Депутати підтримали відставку міністрів освіти Сергія Шкарлета та стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, а також тимчасово звільнили міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Верховна Рада України у понеділок, 20 березня, відправила у відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.Відповідне рішення підтримали 295 парламентарів, повідомили у своїх соціальних мережах народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") та Ярослав Железняк (фракція "Голос").

На місце Шкарлета збираються призначити добровольця 95-ої бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ЗСУ), а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового. Його призначення відбудеться на наступному пленарному засіданні, пише Железняк.

Відставки Шкарлета неодноразово домагалися активісти, освітяни та студенти через виявлення плагіату в його наукових роботах. Сам Шкарлет, коментуючи відставку, повідомив, що він продовжить працювати у сфері освіти і науки України.

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Кадрові перестановки в мінстратегпромі та мінцифри

Також парламент підтримав 303 голосами відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна, якого призначили на посаду в листопаді 2021 року. За даними Железняка, його мають призначити послом України в Китаї. Замість Рябікіна міністром планують призначити ексголову правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна.

Цього ж дня Верховна Рада тимчасово звільнила з посади віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "Попередньо, він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть у Раду на найближчому засіданні", - повідомив Гончаренко.

Рада позбавила повноважень депутата Забродського

Окрім того, український парламент достроково припинив повноваження народного депутата України Михайла Забродського (307 голосів). "Генерал-лейтенант повертається на військову службу - його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного", - повідомив Гончаренко.

Верховна Рада відтак налічує 404 депутати.

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Верховна Рада (архівне фото)

Кадрові зміни: Рада звільнила Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Політика47 хв. тому
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