Шкарлета звільнять з посади міністра освіти - Шмигаль

Наступного тижня планується низка кадрових змін в уряді, зокрема звільнення нинішніх міністра освіти та міністра з питань стратегічних галузей промисловості, анонсував Шмигаль.

Верховна Рада України розгляне низку кадрових перестановок в уряді наступного тижня, оголосив у суботу, 18 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як написав Шмигаль у Telegram, планується звільнення міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та призначення на його місце добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, а до того директора Малої академії наук України Оксена Лісового.

Камишін очолить міністерство стратегічних галузей промисловості

Крім того, парламент розгляне звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. За даними народного депутата від фракції "Голосу" Ярослава Железняка, його мають призначити послом України в Китаї.

Замість Рябікіна новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості стане ексголова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, повідомив Шмигаль.

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Також, як написав Шмигаль, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації.

"Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - анонсував прем'єр-міністр.

Відставки Шкарлета неодноразово домагалися

Напередодні про відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета повідомляли в українських ЗМІ із посиланням на джерела. Його відставки неодноразово домагалися активісти, освітяни та студенти через виявлення плагіату у його наукових роботах.

У квітні 2021 року Шкарлет повідомив, що виграв суд у цій справі. Окружний адміністративний суд Києва постановив, що комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), який виявив плагіат у його роботах, зробив це незаконно.

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