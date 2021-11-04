Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості став Павло Рябікін

Верховна Рада України на засіданні у четвер, 4 листопада, призначила міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. За таке рішення проголосували 237 народних депутатів.

Попередній міністр Олег Уруський подав заяву про відставку 1 листопада.

Павло Рябікін з 2020 року після перемоги у конкурсі очолював Державну митну службу України. До цього з 2017 року був генеральним директором Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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Рябікін народився 1965 року у Києві. Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин та міжнародного права.

Він тричі обирався народним депутатом: у 2000-2005 роках - двічі як безпартійний, у 2012-2014 роках - від партії "УДАР". У 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Раніше цього дня Верховна Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова та міністеркою з питань реінтеграції Ірину Верещук.