Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів

Верховна Рада у середу, 3 листопада, підтримала відставку п'ятьох міністрів. Спершу народні депутати проголосували за звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. Відповідне рішення ухвалили 322 голосами, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Відставка міністрів реінтеграції та економіки

Також цього ж дня Верховна Рада на засіданні підтримала відставку віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За його звільнення проголосували 329 депутатів.

Окрім того, депутати підтримали звільнення міністра економіки Олексія Любченка, віддавши за це 320 голосів.

Міністри стратегічних галузей та оборони теж у відставці

Також на цьому ж засіданні 324-ма голосами депутати підтримали відставку міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, якого призначили на цю посаду у липні 2021 року.

Після звільнення чотирьох міністрів парламент відправив у відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони України. Це рішення підтримав 341 депутат.

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Як повідомлялося, раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді погодила кандидатури майбутніх міністрів оборони, економіки, реінтеграції і стратегічних галузей промисловості. Про це повідомила днями у своєму Telegram-каналі речниця фракції Юлія Палійчук. Народні депутати на засіданні фракції ввечері у понеділок, 1 листопада, підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.