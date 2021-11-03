Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів

Рада підтримала відставку міністрів екології Романа Абрамовського, реінтеграції Олексія Резнікова, економіки Олексія Любченка, стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.
Верховна Рада у середу, 3 листопада, підтримала відставку п'ятьох міністрів. Спершу народні депутати проголосували за звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського. Відповідне рішення ухвалили 322 голосами, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
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Також цього ж дня Верховна Рада на засіданні підтримала відставку віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За його звільнення проголосували 329 депутатів.
Окрім того, депутати підтримали звільнення міністра економіки Олексія Любченка, віддавши за це 320 голосів.
Також на цьому ж засіданні 324-ма голосами депутати підтримали відставку міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, якого призначили на цю посаду у липні 2021 року.
Після звільнення чотирьох міністрів парламент відправив у відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони України. Це рішення підтримав 341 депутат.
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Як повідомлялося, раніше фракція "Слуга народу" у Верховній Раді погодила кандидатури майбутніх міністрів оборони, економіки, реінтеграції і стратегічних галузей промисловості. Про це повідомила днями у своєму Telegram-каналі речниця фракції Юлія Палійчук. Народні депутати на засіданні фракції ввечері у понеділок, 1 листопада, підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана.