 Фракція ″Слуга народу″ погодила кадрові перестановки в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2021

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Новини

Фракція "Слуга народу" погодила кадрові перестановки в уряді

Фракція "Слуга народу" на засіданні затвердила кандидатури Ірини Верещук, Павла Рябікіна, Юлії Свириденко і Олексія Резнікова на посади в уряді. Рада розгляне призначення 4 листопада.

Кадрові ротації в уряді ще має затвердити Верховна рада України

Кадрові ротації в уряді ще має затвердити Верховна рада України

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді погодила кандидатури нових міністрів оборони, економіки, реінтеграції і стратегічних галузей промисловості, повідомила у своєму Telegram-каналі речниця фракції Юлія Палійчук. 

Зокрема народні депутати на засіданні фракції ввечері у понеділок, 1 листопада, підтримали рішення президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана. Раніше Резніков обіймав посаду віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, у понеділок вранці стало відомо, що він написав заяву на звільнення.

Олексія Резнікова на посаді міністра реінтеграції має замінити депутатка Ірина Верещук, її кандидатуру на цю посаду теж підтримали "слуги". Народним депутатом замість Ірини Верещук стане Сергій Кострійчук, який є наступним у партійному списку, повідомила речниця фракції.

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Голову Державної митної служби Павла Рябікіна депутати пропрезидентської фракції погодилися висунути на посаду віцепрем'єр-міністра та міністра з питань стратегічних галузей промисловості замість Олега Уруського, який в понеділок подав заяву про відставку за власним бажанням. Крім того, кандадатуру заступниці керівника Офісу президента Юлії Свириденко депутати запропонували на посаду міністра економіки замість Олексія Любченка.

Як повідомив у своєму Telegram депутат "Слуги народу" Олександр Качура, у середу, 3 листопада, Верховна Рада розгляне питання звільнення міністрів, а у четвер, 4 листопада, - нові призначення.

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