 Віцепрем′єр України Олексій Резніков подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2021

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Новини

Віцепрем'єр України Олексій Резніков подав у відставку

Заяву Олексія Резнікова на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже зареєстровано в апараті Верховної Ради.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це в понеділок, 1 листопада, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідну заяву вже зареєстровано в апараті Верховної Ради.

Кадрові перестановки в уряді

Нагадаємо, низка українських ЗМІ повідомляли, що незабаром у відставку також можуть піти міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр оборони Андрій Таран та міністр економіки Олексій Любченко.

Олексія Резнікова, зокрема, називають потенційним кандидатом на посаду міністра оборони України. Замість Резнікова, міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може очолити народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Своєю чергою голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час погоджувальної ради парламенту у понеділок заявив, що кадрові питання Рада планує розглянути в середу, 3 листопада. Говорячи про роботу парламенту поточного тижня, депутат зазначив, що кадрових питань є "багато".

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