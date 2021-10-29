Зеленський закликав українців "увімкнути мозок" і вакцинуватись

Президент України Володимир Зеленський закликав представників місцевого самоврядування збільшувати темпи вакцинації населення від коронавірусу.

"Я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі саме з цього питання і включили всі мозок. Треба вакцинуватися. На сьогодні це не страшилки, це дійсно єдине рішення", - цитує виступ голови держави під час конгресу місцевих і регіональних влад у п'ятницю, 29 жовтня, в Одесі державне агентство "Укрінформ".

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За словами Зеленського, на останньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони чиновникам було поставлено завдання збільшувати темпи вакцинації до 300 тисяч нових щеплень на добу, тоді як нині вакцинуються близько 290 тисяч громадян щодня.

Показники захворюваності на коронавірус в жовтні продовжують зростати рекордними темпами. 28 жовтня медики зафіксували 26870 нових випадків, за минулу добу померли 648 людей. Двома необхідними дозами вакцини проти COVID-19 досі щеплено менше 7,3 мільйона громадян або 21 відсоток дорослого населення.

Через погіршення ситуації за останні два тижні у так звану "червону" карантинну зону перейшли майже всі регіони України. Відтак буде заборонено роботу майже всіх підприємств чи громадських закладів, де персонал або відвідувачі нещеплені від коронавірусу або не мають негативного тесту.

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