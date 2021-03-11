Віцепрем'єр України Олег Уруський подав у відставку

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення, повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі у понеділок, 1 листопада.

Голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше в понеділок повідомив, що наступним міністром стратегічних галузей промисловості може стати нинішній голова Державної митної служби Павло Рябікін. Утім, за словами Арахамії, посаду віце-прем'єра Рябікін не обійме. Голова фракції "Слуга народу" відзначив менеджерський досвід нинішнього голови митниці в управлінні авіаційною галуззю.

Кадрові перестановки в Кабміні

Раніше в понеділок стало відомо, що заяву про звільнення за власним бажанням написав також віцепрем'єр-міністр та міністр із питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Низка українських ЗМІ повідомляла, що незабаром у відставку також можуть піти міністр оборони Андрій Таран та міністр економіки Олексій Любченко.

Олексія Резнікова, зокрема, називають потенційним кандидатом на посаду міністра оборони України. Замість нього міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може очолити народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

У разі відставки Любченка на його посаду претендуватиме заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свіріденко, повідомив голова фракції "Слуга народу" Арахамія. Він повідомив, що питання про кадрові призначення в уряді Рада планує розглянути в середу, 3 листопада.

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