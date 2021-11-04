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Олег Уруський

Олег Уруський - державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Уруський".

У 2015 року Олег Уруський очолював Державне космічне агентство України. У 2020 року його було призначено на посаду віцепрем'єра України. За освітою Уруський є інженер. Він закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кадрова карусель Зеленського: хто кого замінив в уряді й навіщо?

Кадрова карусель Зеленського: хто кого замінив в уряді й навіщо? 04.11.2021

Уже вкотре в Україні відбувається ротація в уряді. Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів й призначила чотирьох нових. Кому довелося поступитися місцем, а кому вдалося заскочити на урядову карусель?
Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів

Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів 03.11.2021

Рада підтримала відставку міністрів екології Романа Абрамовського, реінтеграції Олексія Резнікова, економіки Олексія Любченка, стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.

Віцепрем'єр України Олег Уруський подав у відставку

Віцепрем'єр України Олег Уруський подав у відставку 01.11.2021

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про звільнення за власним бажанням. Імовірно, його замінить голова Державної митної служби Павло Рябікін.
Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України 10.06.2021

Після подій 2014 році Україна стала активніше розвивати співпрацю в ракетно-космічній галузі з Заходом, зокрема зі США. Про стан та перспективи такої співпраці DW розповів віцепрем'єр Олег Уруський.
Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр

Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр 09.06.2021

ДКАУ вивчає можливість співпраці з Командуванням космічних сил міноборони США щодо безпеки космічних польотів та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський.
Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ

Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ 22.02.2021

Український прем'єр Денис Шмигаль попросив свого заступника Олега Уруського пояснити, що він робить пліч-о-пліч з Рамзаном Кадировим. Той відповів, що так вимагав протокол виставки.

Україна до кінця року хоче вивести на орбіту Січ-2

Україна до кінця року хоче вивести на орбіту "Січ-2" 02.02.2021

Україна планує до кінця 2021 року вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування "Січ-2".
Катастрофа Ан-26: комісія представить висновки 28 жовтня

Катастрофа Ан-26: комісія представить висновки 28 жовтня 23.10.2020

В урядовій комісії наголошують на накладанні людського фактора на технічні несправності на тлі серйозних порушень в організації польотів.
Розслідування катастрофи Ан-26: голова комісії заявив про грубі порушення

Розслідування катастрофи Ан-26: голова комісії заявив про "грубі порушення" 07.10.2020

Голова урядової комісії Олег Уруський повідомив про виявлення під час розслідування катастрофи літака Ан-26 грубих порушень у виконанні польотних завдань та організації польотів.
Авіакатастрофа Ан-26: розпочалася розшифровка бортових самописців

Авіакатастрофа Ан-26: розпочалася розшифровка бортових самописців 28.09.2020

Бортові самописці літака Ан-26, що розбився на Харківщині, в задовільному стані, розпочалася їх розшифровка, повідомив голова урядової слідчої комісії.
Навіщо Денису Шмигалю знадобилось міністерство стратегічних галузей?

Навіщо Денису Шмигалю знадобилось міністерство стратегічних галузей? 24.07.2020

В Україні з'явилось нове міністерство. Назвали його міністерством зі стратегічних галузей промисловості. Експерти сумніваються в доцільності такої структури, застерігають перед хаосом та зростанням корупційних ризиків.

Рада затвердила Олега Уруського віцепрем'єром зі стратегічних галузей

Рада затвердила Олега Уруського віцепрем'єром зі стратегічних галузей 16.07.2020

Новостворену посаду віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості обійняв Олег Уруський.