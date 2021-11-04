Олег Уруський - державний службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олег Уруський".

У 2015 року Олег Уруський очолював Державне космічне агентство України. У 2020 року його було призначено на посаду віцепрем'єра України. За освітою Уруський є інженер. Він закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.