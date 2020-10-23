Катастрофа Ан-26: комісія представить висновки 28 жовтня

Віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський, який очолює урядову комісію з розслідування обставин катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва на Харківщині, назвав деякі з причин цієї трагедії. "Комісія встановила причини. Можу тільки підтвердити, що на технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор, плюс системні та серйозні порушення в організації польотів щодо гарантування безпеки польотів, розробки відповідних документів, що регламентують здійснення навчальних польотів", - заявив Уруський, якого цитує "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, 23 жовтня.

Уруський зазначив, що робота урядової комісії з розслідування обставин катастрофи літака Ан-26 триватиме до 25 жовтня. Висновки щодо причин авіатрощі поблизу Чугуєва будуть представлені на засіданні уряду 28 жовтня.

Відсторонено ректора Харківського університету повітряних сил

Тим часом стало відомо про відсторонення від виконання обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил. Як повідомили у міністерстві оборони України, його відсторонення триватиме до остаточного офіційного встановлення всіх обставин і причин катастрофи літака Ан-26.

Як повідомлялося, ввечері 25 вересня під містом Чугуєвом Харківської області розбився військово-транспортний літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб, з яких 26 загинули.