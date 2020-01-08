На Харківщині розбився військовий літак Ан-26, понад 20 загиблих

У Харківській області неподалік міста Чугуєва ввечері у п'ятницю, 25 вересня, розбився військово-транспортний літак Ан-26. На місті катастрофи виникла сильна пожежа.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що АН-26 належав ЗСУ і розбився при заході на посадку.

"Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється", - повідомляється на сторінці командування у Facebook.

У поліції Харківської області повідомили, що літак впав приблизно за два кілометри від військового аеродрому.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер у своємі Telegtram-каналі пообіцяв, що всім постраждалим буде надана допомога.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), за інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебували 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, дві особи постраждали, пошуки чотирьох людей тривають.

З місця падіння Ан-26 забрали двох осіб

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на директора Центру медицини катастроф Віктора Забашту, з місця падіння літака швидка забрала двох людей з опіками понад 90 відсотків тіла.

"Наразі ми забрали з місця події двох постраждалих. У обох дуже важкі великі опіки", - сказав Забашта.

Зеленський завив про створення урядової комісії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на катастрофу Ан-26 та заявив про створення урядової комісії для розслідування обставин.

"Жахлива трагедія на Харківщині. Розбився літак Ан-26. На борту, крім екіпажу, були українські курсанти. Є загиблі та поранені. Станом на цю хвилину підтверджено 20 загиблих. Інших шукаємо. Двоє вижили. За попередніми даними, всього було 28 людей на борту. Просто немає слів", - написав Зеленський на свій сторінці у Facebook.

"Катастрофа сталася, коли літак заходив на посадку на аеродром міста Чугуєва. Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав прем'єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда. Завтра буду на Харківщині", - додав Зеленський.