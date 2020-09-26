У Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом

У Харкові на площі Свободи відбулася церемонія прощання із загиблими внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26 Збройних сил України поблизу Чугуєва. У проведених у вівторок, 6 жовтня, жалобних заходах узяв участь президент України Володимир Зеленський, передає інформагенція "Українські новини".

Як повідомляють українські ЗМІ, загиблих у авіакатастрофі поховають у їхніх рідних міста та селищах. Тіло одного з загиблих Віталія Вільхового вже сьогодні відправлять до Львова. Щодо решти 25 тіл жертв, родичі зможуть забрати їх тільки після проведення ДНК-експертизи.

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Нагадаємо, літак Ан-26 розбився 25 вересня під час посадки на аеродромі військової частини в рамках планових навчальних польотів. На борту перебувало 27 осіб - 20 курсантів Харківського військового училища та 7 офіцерів-членів екіпажу. 25 з них загинули під час аварії, двох було госпіталізовано. 26 вересня один з курсантів помер в лікарні. Один вижив і перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

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Як повідомлялося, в урядовій комісії з розслідування обставин катастрофи припускають, що до катастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області могли призвести технічні несправності й людський чинник.