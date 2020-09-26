Кастастрофа Ан-26 під Чугуєвом: кількість жертв зросла до 25

У літаку Ан-26Ш, який розбився під Чугуєвом на Харківщині було 27, а не 28 осіб, як повідомлялося раніше. Про це командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) повідомило ввечері п'ятниці, 25 вересня, на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, одного з курсантів не допустили до польоту, тому на борту перебували 27 людей: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба. "Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було", - зазначили в командуванні повітряних сил ЗСУ.

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25 загиблих у авіакатастрофі

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що внаслідок падіння Ан-26Ш загинуло 25 осіб. Ще двох людей у важкому стані доставили до лікарні. Директор Центру невідкладної медичної допомоги Віктор Забашта заявив інформаційному агентству "Інтерфакс", що госпіталізовані отримали "тяжкі великі опіки".

Своєю чергою губернатор Харківської області Олексій Кучер заявив, що ті, хто вижив, встигли залишити літак ще в повітрі. "За попередніми даними, на низькій відстані від землі хлопці вистрибнули", - зазначив Кучер.

Він також додав, що пілот перед падінням повідомив про відмову лівого двигуна. Раніше повідомлялося, що літак втратив керованість і впав біля автомобільної дороги під час заходження на посадку ввечері п'ятниці, 26 вересня.

Зеленський їде у Харківську область

Також у Офісі генерального прокурора повідомили, що за фактом катастрофи було розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них. У повідомленні також зазначається, що на місті падіння Ан-26Ш працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу, 26 вересня, приїде до Харківської області через авіакатастрофу. Він також зазначив, що для розслідування обставин трагедії буде створено урядову комісію. "Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав прем’єр-міністру", - повідомив глава держави.

Тим часом у пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації заявили, що в суботу, 26 вересня, в області буде оголошено день жалоби за загиблими. "У цей день на всій території області будуть приспущені державні прапори на будівлях і спорудах органах держвлади, державних підприємств, установ і організацій. Крім того, керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності цього дня рекомендується скасувати розважальні заходи і спортивні змагання, а теле- і радіокомпаніям - внести зміни в програму передач", - зазначили у обласній адміністрації.