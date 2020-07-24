 Іран погодився виплатити компенсацію Україні за збитий літак МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іран погодився виплатити компенсацію Україні за збитий літак МАУ

Однак, за словами іранської сторони, "реалізація цього питання потребує часу і має різні аспекти з технічної та юридичної точок зору".

На місці катастрофи літака МАУ

На місці катастрофи літака МАУ

Тегеран згоден виплатити Україні компенсацію за збитий в січні лайнер авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ), заявив у четвер, 30 липня, офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві.

"Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але реалізація цього питання потребує часу і має різні аспекти з технічної та юридичної точок зору", - цитує дипломата іранська інформагенція IRNA. Він наголосив, що "багато пасажирів" на цьому борту були громадянами Ірану.

Читайте також:  Іран визнав, що український літак збили двома російськими ракетами

Як повідомлялося, 30 липня у Києві за розпочалися переговори про компенсацію за збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеоповідомленні, поширеному зовнішньополітичним відомством у соцмережі Facebook.

"Ми довго добивалися початку переговорного процесу, і я вітаю те, що справа зрештою зрушила з місця", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що "процес не буде легким, але ми працюємо на результат, а це - досягнення справедливості". Він наголосив, що "українське МЗС докладе всіх зусиль, аби компенсації були максимальними".

Читайте також: Літак МАУ був збитий в Ірані ракетою - результати розшифровки самописців

"Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, у якому вони живуть уже понад пів року. Ми доб'ємося справедливості, скільки часу та зусиль це б не вартувало", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - усі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими "ненавмисно".

Читайте також: В Ірані заявили про шістьох затриманих у справі збиття літака МАУ

Згодом іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Розшифровка бортових самописців літака, яка була проведена у Франції, підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, повідомило українське МЗС. 

Дивитись відео 03:57

Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (08.01.2020)

Також за темою

Iran Flugzeugabsturz Ukraine International Airlines | Wrackteile bei Teheran

Літак МАУ був збитий в Ірані ракетою - результати розшифровки самописців 24.07.2020

Boeing авіакомпанії МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, був справний, пілоти все робили правильно. Літак був збитий ракетою, підтвердили результати розшифровки чорних скриньок з літака, повідомило МЗС України.

Iran Ukraine Airlines-Absturz

Збиття літака МАУ: Україна вимагатиме максимальних компенсацій від Ірану 30.07.2020

У Києві розпочалися переговори за участі іранської делегації про компенсацію за збиття Тегераном літака МАУ. МЗС України вимагатиме максимальних компенсацій від Ірану, наголосив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Iran Ukraine Airlines-Absturz

У Франції отримали дані самописця збитого Іраном літака МАУ 20.07.2020

Розшифровка даних проводиться іранським слідчим за присутності міжнародних експертів і представників МАУ, Boeing і виробника двигунів Safran.

Реклама

Докладно

18 липня вперше танкер Delfi спробували витягти з моря

Врятувати одеське узбережжя від танкера Delfi

Дві спроби підняти затонулий біля Одеси танкер Delfi зазнали невдачі. Вирішити проблему тепер має держава.  

Deutschland Exporteinbruch Neuwagen (Imago Images/J. Tack)

ВВП Німеччини скоротився на безпрецедентні 10,1 відсотка

Історичне падіння економіки Німеччини зафіксовано в другому кварталі 2020 року. На повне відновлення може піти два роки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  