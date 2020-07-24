Іран погодився виплатити компенсацію Україні за збитий літак МАУ

Тегеран згоден виплатити Україні компенсацію за збитий в січні лайнер авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ), заявив у четвер, 30 липня, офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві.

"Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але реалізація цього питання потребує часу і має різні аспекти з технічної та юридичної точок зору", - цитує дипломата іранська інформагенція IRNA. Він наголосив, що "багато пасажирів" на цьому борту були громадянами Ірану.

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Як повідомлялося, 30 липня у Києві за розпочалися переговори про компенсацію за збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеоповідомленні, поширеному зовнішньополітичним відомством у соцмережі Facebook.

"Ми довго добивалися початку переговорного процесу, і я вітаю те, що справа зрештою зрушила з місця", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що "процес не буде легким, але ми працюємо на результат, а це - досягнення справедливості". Він наголосив, що "українське МЗС докладе всіх зусиль, аби компенсації були максимальними".

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"Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, у якому вони живуть уже понад пів року. Ми доб'ємося справедливості, скільки часу та зусиль це б не вартувало", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - усі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими "ненавмисно".

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Згодом іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Розшифровка бортових самописців літака, яка була проведена у Франції, підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, повідомило українське МЗС.