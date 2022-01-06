8 січня 2020 року в Ірані було збито пасажирський літак авіакомпанії МАУ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "авіакатастрофа МАУ в Ірані".

Поблизу Тегерана вранці 8 січня 2020 року розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Літак виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Він зник з радарів через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Жоден зі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу не вижив. Як згодом з'ясувалось, літак було збито іранською ракетою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.