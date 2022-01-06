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Авіакатастрофа МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в Ірані було збито пасажирський літак авіакомпанії МАУ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "авіакатастрофа МАУ в Ірані".

Поблизу Тегерана вранці 8 січня 2020 року розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Літак виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Він зник з радарів через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Жоден зі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу не вижив. Як згодом з'ясувалось, літак було збито іранською ракетою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану

Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану 06.01.2022

Представники Швеції, Великобританії, України та Канади домагатимуться компенсацій за знищення літака у міжнародних судах.
Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації 25.11.2021

Україна, Канада, Швеція та Великобританія закликали Іран провести переговори щодо репарацій за збиття літака МАУ над Тегераном до кінця цього року. Нині Іран, за даними чотирьох країн, уникає таких переговорів.

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані 22.11.2021

Українська сторона наразі не отримала запитувані документи та інформацію у справі щодо збиття Іраном літака МАУ, тому вважає недоцільною участь посла у судовому засіданні щодо цієї справи в Ірані.

Уряд Канади опублікував звіт щодо збиття Іраном літака МАУ

Уряд Канади опублікував звіт щодо збиття Іраном літака МАУ 25.06.2021

Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття літака.
Іран заперечує рішення суду в Канаді щодо збиття літака МАУ

Іран заперечує рішення суду в Канаді щодо збиття літака МАУ 21.05.2021

Іран відкидає рішення вищого суду Онтаріо, який вважає збиття літака МАУ під Тегераном у 2020 році "актом тероризму".
Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом

Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом 21.05.2021

Суд у Канаді постановив, що збиття літака МАУ Іраном було навмисним, і назвав його "актом тероризму". Це відкриває шлях до можливої ​​компенсації сім'ям жертв.
Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників

Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників 06.04.2021

Десятьом чиновникам в Ірані висунули звинувачення у зв'язку зі справою про збиття літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року.
Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ

Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ 23.02.2021

Спецдоповідачка ООН з питань позасудових страт вважає, що невідповідності в офіційних заявах Тегерана ніби спеціально мають "створити максимум плутанини і мінімум ясності".
Київ хоче отримати запис розмови щодо збиття Іраном літака МАУ

Київ хоче отримати запис розмови щодо збиття Іраном літака МАУ 10.02.2021

У Офісі генпрокурора висловили сподівання, що Канада не затягуватиме із передачею українській стороні запису розмови.

Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News

Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News 10.02.2021

Уряд Канади вивчає запис розмови, під час якої особа, ідентифікована ЗМІ як глава МЗС Ірану, не виключає версію про навмисне збиття літака МАУ, повідомляє CBC News.
Роковини катастрофи літака МАУ: п'ять країн звернулися до Ірану

Роковини катастрофи літака МАУ: п'ять країн звернулися до Ірану 08.01.2021

Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада і Швеція закликали Іран надати повне пояснення подій і рішень, які призвели до збиття рейсового літака МАУ біля Тегерана рік тому.
Рік після збиття літака МАУ в Ірані: як просунулось розслідування й питання компенсацій

Рік після збиття літака МАУ в Ірані: як просунулось розслідування й питання компенсацій 08.01.2021

Розслідування аварії в Ірані українського пасажирського літака, у якій загинуло 176 осіб, триває. Київ вимагає від Тегерана прийняти повну відповідальність за трагедію та виплатити компенсації.
Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ - Кулеба

Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ - Кулеба 05.01.2021

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. Тепер в України є два місяці на коментарі та зауваження.
Катастрофа літака МАУ: Іран виділить родинам жертв по 150 000 доларів

Катастрофа літака МАУ: Іран виділить родинам жертв по 150 000 доларів 30.12.2020

Уряд Ірану вирішив компенсувати по 150 тисяч доларів родинам жертв катастрофи літака Boeing компанії МАУ, збитого у січні у Тегерані.
Мамедов: Є підстави для сумніву, що Іран збив літак МАУ помилково

Мамедов: Є підстави для сумніву, що Іран збив літак МАУ помилково 12.11.2020

Заступник генеральної прокурорки України Гюндуз Мамедов заявив про підстави сумніватися у помилковості збиття Іраном літака МАУ. Справу в Ірані розслідують, як "вбивство з необережності".
Іран і Україна відновили переговори щодо компенсації за збитий літак

Іран і Україна відновили переговори щодо компенсації за збитий літак 19.10.2020

В рамках другого раунду переговорів відбудуться три технічні зустрічі, присвячені питанням компенсацій, а також технічним і судовим аспектам.
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