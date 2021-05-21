Уряд Канади опублікував звіт щодо збиття Іраном літака МАУ

Влада Канади опублікувала у четвер, 24 червня, звіт групи канадських судових експертів щодо збиття Іраном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) рейсу PS752 над Тегераном у січні 2020 року.

Судові експерти дійшли трьох основних висновків. Перший - Іран не вжив заходів для забезпечення безпеки свого повітряного простору та не повідомив авіакомпанії про ризики. Зазначається, що Іран розмістив зенітні системи у підвищеній готовності безпосередньо поруч з міжнародним аеропортом. При цьому влада країни вирішила не закривати повітряний простір над Тегераном попри ці військові загрози.

"Інформація свідчить про те, що високопоставлені цивільні та військові особи, які ухвалюють рішення в Ірані, надавали пріоритет обороні, а не безпеці цивільного повітряного руху", - йдеться у звіті.

Другий висновок - експерти припускають, що оператор зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) не зміг вирівняти систему вказівки напрямку руху або виправити невідповідність за шість годин після його розгорнення. Водочас, лише ця невідповдіність не мала призвести до збиття літака, уточннюють експерти.

На підставі експертного аналізу таке зміщення могло призвести до неточного визначення потенційних ворожих загроз на радарі оператора ЗРК. "Перекос у 105 радусів, швидше за все, міг би призвести до того, що рейс PS752 виявився наближеним до оператора ЗРК з південного заходу (Ірак), а не із справжнього напрямку від міжнародного аеропорту Імама Хомейні, який знаходився на південному сході", - зазначають автори звіту.

За їхніми даними, ракетні обстріли були навмисними. "Інформація, доступна судово-медичній групі, вказує на те, що оператор підрозділу ЗРК, ймовірно, помилково визначив політ PS752 як ворожу ціль", - зазначили у звіті. Цьому могли запобігти правильно функціонуюча система командування та управління, а також процедури та ефективне навчання. Утім, Іран не надав жодної суттєвої інформації щодо цих важливих факторів. "Неповне пояснення подій Ірану та відсутність підтверджувальних доказів підривають довіру до його твердження, що дії оператора ЗРК були єдиною причиною падіння", - зауважують автори звіту.

Третій висновок - військове командування Ірану не вчинило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора ракетного підрозділу "земля-повітря" встановленого порядку бойового чергування та несанкціонованого запуску ракет. Більше того, Іран намагався приховати справжні обставини катастрофи. Технічний звіт, підготовлений Іраном, не встановлює повною мірою ланцюг подій, що передували трагедії, наголошують канадські експерти.

Крім того, у Канаді дійшли висновку, що запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків в системі безпеки цивільної авіації є нерелевантними і відповідно всі ризики, що призвели до збиття українського літака, зберігаються і до цього часу, зокрема, в часи підвищеної напруги у міжнародних відносинах Ірану з іншими країнами.

Реакція МЗС України на звіт

Міністерство закордонних справ України привітало публікацію звіту канадської групи судових експертів щодо збиття літака МАУ над Тегераном.

"Українська сторона вітає зусилля уряду Канади, спрямовані на встановлення істини та досягнення справедливості у справі збиття українського Boeing рейсу PS752 в небі над Тегераном 8 січня 2020 року. Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752", - наголосили в МЗС України.

У міністерстві зазначили, що цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. "Саме тому, спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики. Факти очевидні: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей", - наголосили в МЗС України.

Міністерство відзначило, що Україна та держави-партнери продовжують дотримуватися позиції щодо вчинення Іраном грубих порушень Чиказької та Монреальської конвенцій. "Відтак, Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", - підсумували у МЗС.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня 2020 року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

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