 Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

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Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. Тепер в України є два місяці на коментарі та зауваження.

Уламки літака МАУ на місці катастрофи

Уламки літака МАУ на місці катастрофи біля Тегерана

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту стосовно обставин катастрофи літака Boeing 737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка сталася поблизу Тегерана 8 січня 2020 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Тепер у нас є два місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо добитися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", - сказав міністр в інтерв'ю інтернет-виданню "Обозреватель", опублікованому у вівторок, 5 січня.

За його словами, що стосуєтьсясуми компенсації, яка нещодавно потрапила в інформаційний простір, то наразі вона оприлюднена лише через ЗМІ. Жодних офіційних повідомлень із цього приводу Україна від Ірану не отримувала.

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"Досвід останнього року навчив нас, що слід украй обережно ставитися до інформації іранських ЗМІ і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Доки я не отримаю офіційної пропозиції від іранського уряду, ми не враховуватимемо жодних повідомлень у новинах про цифри. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання багато інформаційного шуму", - наголосив Кулеба.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

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Іран 11 січня заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня. 30 грудня іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

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  • Уламки українського літака, який зазнав катастрофи в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

  • Речі загиблих в авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака МАУ

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

  • У Борисполі небайдужі залишають квіти біля портретів загиблих в авіакатастрофі українського лайнера в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


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