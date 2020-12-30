Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ - Кулеба

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту стосовно обставин катастрофи літака Boeing 737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка сталася поблизу Тегерана 8 січня 2020 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Тепер у нас є два місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо добитися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", - сказав міністр в інтерв'ю інтернет-виданню "Обозреватель", опублікованому у вівторок, 5 січня.

За його словами, що стосуєтьсясуми компенсації, яка нещодавно потрапила в інформаційний простір, то наразі вона оприлюднена лише через ЗМІ. Жодних офіційних повідомлень із цього приводу Україна від Ірану не отримувала.

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"Досвід останнього року навчив нас, що слід украй обережно ставитися до інформації іранських ЗМІ і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Доки я не отримаю офіційної пропозиції від іранського уряду, ми не враховуватимемо жодних повідомлень у новинах про цифри. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання багато інформаційного шуму", - наголосив Кулеба.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

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Іран 11 січня заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня. 30 грудня іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

Дивитись відео 16:00 Поділитись Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату, "турборежим" з НАТО і промисловий безвіз (21.01.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3WXMv Дмитро Кулеба про життя на одну зарплату, "турборежим" з НАТО і промисловий безвіз (21.01.2020)