Мамедов: Є підстави для сумніву, що Іран збив літак МАУ помилково

Заступник генеральної прокурорки України Гюндуз Мамедов заявив про підстави для сумніву щодо того, що іранські військові збили Boeing української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) помилково. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Цензор.нет", оприлюдненому в четвер, 12 листопада.

У відповідь на питання журналіста про те, чи вірить він у те, що літак було збито помилково, Мамедов відповів наступним чином: "Є всі підстави мати сумніви щодо цього. Ще раз акцентую увагу - для повноти картини нам необхідно документальне підтвердження".

Збиття літака МАУ розслідують як "вбивство з необережності"

Мамедов також звернув увагу на те, що розслідування справи ведеться за статтями 291 і 616 кримінального кодексу Ірану, які передбачають покарання за ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. За словами заступника генеральної прокурорки, максимальна санкція у цьому випадку передбачає до трьох років в'язниці і виплату грошової компенсації родинам загиблих.

"Ви можете уявити собі, що максимальне покарання за вбивство 176 цивільних осіб із застосуванням військової техніки, повне руйнування пасажирського літака і заподіяння, таким чином, мільйонних збитків авіакомпанії й іноземній державі, становить всього три роки в'язниці?" - обурився Мамедов.

Він додав, що іранська сторона замовчує інформацію щодо винуватців трагедії. "Цілеспрямовано замовчуються дані про підозрюваних, їхні анкетні дані, повноваження і обов'язки, ступінь причетності і рівень відповідальності кожного", - розповів заступник генаральної прокурорки України.

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Переговори з Іраном щодо компенсації тривають

У жовтні цього року українська делегація відвідала Іран для другого раунду переговорів щодо компенсації за збитий у січні пасажирський літак авіакомпанії МАУ. Зустрічі, які пройшли у Тегерані в міністерстві іноземних справ країни, були присвячені трьом аспектам справи: технічному, судовому та правовому.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Іран 11 січня заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково".