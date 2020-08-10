Іран і Україна відновили переговори щодо компенсації за збитий літак

До Ірану прибула делегація з України для участі у другому раунді переговорів про компенсацію за збитий у січні пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), повідомляє в понеділок, 19 жовтня, іранське агентство IRNA.

Як повідомляється, двосторонні переговори, які триватимуть до 20 жовтня, відбуваються в Тегерані в міністерстві закордонних справ.

За словами заступника глави МЗС Ірану, слова якого наводить агентство, в рамках цього раунду переговорів відбудуться три технічні зустрічі. Одна з цих зустрічей присвячена технічним аспектам, друге засідання буде присвячене судовим питанням, третє - правовим питанням, пов'язаним з розміром компенсації.

Перший раунд переговорів сторони провели 30-31 липня в Києві.

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Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing.