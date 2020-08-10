Іран: на самописці збитого літака МАУ зафіксовано лише 19 секунд розмов

Глава іранської Організації цивільної авіації Турадж Зангане заявив, що на самописцях зі збитого українського літака авіакомпанії МАУ зафіксовано лише 19 секунд розмов після першого вибуху. Про це йдеться в опублікованому в неділю, 23 серпня, повідомленні на сайті організації, в якому ці висловлювання подаються як частина підсумкової доповіді, яку Іран планує оприлюднити пізніше, передає агентство АР.

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Як повідомляється, шрапнель від першого вибуху уразила передню частину літака і ймовірно, порушила роботу самописців. Саме цим можна пояснити те, що між першим і другим вибух пройшло 25 секунд, у той час як самописці зафіксували лише 19 секунд розмов з моменту першого вибуху.

Також у повідомленні зазначається, що Іран закликає всі залучені країни утриматися від політизації аналізу даних з "чорних скриньок".

Справа літака МАУ

Нагадємо, лайнер Boeing 737-800 МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто перебували на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно" - літак був прийнятий за ворожу ціль.

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Літак був збитий невдовзі після зльоту в Тегерані, коли протиповітряна оборона Ірану перебувала в стані підвищеної боєготовності. За кілька годин до цього іранські військові завдали ракетного удару по американській базі в Іраку після того, як військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

Пізніше іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

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Раніше іранська влада неодноразово відмовлялась передавати іншій країні бортові самописці зі збитого українського літака, а також переносила дати їхньої передачі.