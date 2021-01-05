Рік після збиття літака МАУ в Ірані: як просунулось розслідування й питання компенсацій

8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Більшість пасажирів прямували транзитом до Торонто на навчання та роботу після новорічних свят в Ірані. Серед пасажирів - було 24 неповнолітніх. Усі 176 осіб загинули.

Наймасштабніша катастрофа української авіації

Літак Boeing української авіакомпанії розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, серед них - 11 українців. Ця авіакатастрофа стала найбільшою за кількістю загиблих за всю історію української цивільної авіації. На момент виконання рейсу не було жодних обмежень щодо перельотів над Тегераном, хоча за кілька годин до цього Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Іранська влада спочатку заперечувала, що літак могли збити і наполягала на технічних причинах аварії. Водночас низка лідерів західних країн з посиланням на дані розвідки стверджувала, що лайнер збили системами протиповітряної оборони (ППО). Через три дні після катастрофи Іран таки визнав, що літак був збитий військовими через "людську помилку та ненавмисно" в обстановці підвищеної бойової готовності, пов'язаної з напруженою ситуацію із США. Іранська сторона пообіцяла провести розслідування, покарати винних та виплатити компенсації. Однак процедура розслідування як і питання виплат затягувалися упродовж року. Понад шість місяців іранська сторона намагалася самостійно розшифрувати бортові самописці й лише в липні передала їх до Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації у Франції. Розшифровки інформації з чорних скринь підтвердили ракетну атаку.

Літак збитий випадково чи навмисно?

Основне запитання, на яке впродовж року не була знайдена відповідь у результаті розслідування - чи літак збили справді випадково? У Ірані наполягають на "людському факторі" і справу розслідують за статтями про ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Максимальна санкція у цьому випадку передбачає до трьох років в'язниці та виплату грошової компенсації, звертають увагу в Офісі генпрокурора України. Водночас українська сторона має сумніви, що літак збили помилково. Також в українській генпрокуратурі занепокоєні, що іранська сторона замовчує імена і повноваження винуватців трагедії. Хоча ще в січні 2020-го іранська сторона повідомляла про те, що людина, яка збила літак, та інші причетні до події нібито були заарештовані. Йшлося загалом про шістьох підозрюваних.

"Українська сторона в рамках переговорів вимагає від Ірану в повній мірі прийняти відповідальність за збиття літака та надати Україні та громадянам усіх постраждалих держав повне відшкодування за шкоду, заподіяну його збиттям", - заявили в українському міністерстві закордонних справ, відповідаючи на запит DW щодо авіакатастрофи. У МЗС також наполягають на справедливому покаранні винних і виплаті адекватних компенсацій родинам загиблих. Проєкт технічного звіту від Ірану щодо обставин катастрофи літака МАУ Україна отримала лише наприкінці грудня і зараз його вивчає.

Розслідування триває, компенсації не виплачені

Поки з'ясування всіх деталей авіакатастрофи триває, родини загиблих отримують перші компенсації, пов'язані зі страховками пасажирів.

"Одна їхня частина вже виплачена, друга - там більш складна процедура визначення шкоди сім'ї, і це теж у процесі виплати", - повідомив президент МАУ Євген Дихне українським журналістам напередодні річниці трагедії. Водночас за даними іранського державного інформагентства IRNA, Тегеран збирається виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв. Ця інформація не є офіційною, звертають увагу в українському МЗС. Перш ніж остаточно визначатись з сумами компенсацій, насамперед повинно бути проведене повне й належне розслідування, зауважив у розмові з DW український експерт з авіаційного права, адвокат Андрій Гук.

"Іран наполягає на людській помилці і при цьому не розкриває деталей та причин відсутності належної координації між військовими та управлінням цивільних польотів. Чому давали дозвіл на виліт в таких умовах? Є й багато інших питань, які вказують саме на відповідальність держави, а не окремі помилки невідомих осіб", - зауважує фахівець. Він критикує суму в 150 тисяч доларів, про яку написали ЗМІ, і називає її неадекватною, враховуючи обставини катастрофи. "По суті це є компенсація перших потреб, яку отримують родичі загиблих пасажирів відповідно до Монреальської конвенції, а родини членів екіпажу не отримують і цього. Історично суми компенсацій від держав є дуже різними й можуть коливатись від кількох десятків тисяч доларів до 10 мільйонів доларів (виплати Лівії у зв'язку з терактом над Локербі в Шотландії, 1988 рік. - Ред.)", - вказує співрозмовник. На думку Гука, остаточні суми відшкодувань значною мірою залежатимуть від міжнародного тиску на Іран.