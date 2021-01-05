 Рік після збиття літака МАУ в Ірані: як просунулось розслідування й питання компенсацій | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.01.2021

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Україна

Рік після збиття літака МАУ в Ірані: як просунулось розслідування й питання компенсацій

Розслідування аварії в Ірані українського пасажирського літака, у якій загинуло 176 осіб, триває. Київ вимагає від Тегерана прийняти повну відповідальність за трагедію та виплатити компенсації.

Уламки літака МАУ в Ірані після авіакатастрофи 8 січня 2020 року

8 січня 2021 року виповнюється рік, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Більшість пасажирів прямували транзитом до Торонто на навчання та роботу після новорічних свят в Ірані. Серед пасажирів -  було 24 неповнолітніх. Усі 176 осіб загинули.

Наймасштабніша катастрофа української авіації

Літак Boeing української авіакомпанії розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, серед них - 11 українців. Ця авіакатастрофа стала найбільшою за кількістю загиблих за всю історію української цивільної авіації. На момент виконання рейсу не було жодних обмежень щодо перельотів над Тегераном, хоча за кілька годин до цього Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Іранська влада спочатку заперечувала, що літак могли збити і наполягала на технічних причинах аварії. Водночас низка лідерів західних країн з посиланням на дані розвідки стверджувала, що лайнер збили системами протиповітряної оборони (ППО). Через три дні після катастрофи Іран таки визнав, що літак був збитий військовими через "людську помилку та ненавмисно" в обстановці підвищеної бойової готовності, пов'язаної з напруженою ситуацію із США. Іранська сторона пообіцяла провести розслідування, покарати винних та виплатити компенсації. Однак процедура розслідування як і питання виплат затягувалися упродовж року. Понад шість місяців іранська сторона намагалася самостійно розшифрувати бортові самописці й лише в липні передала їх до Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації у Франції. Розшифровки інформації з чорних скринь підтвердили ракетну атаку.  

Інфографіка: авіакатастрофа літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року

Літак збитий випадково чи навмисно?

Основне запитання, на яке впродовж року не була знайдена відповідь у результаті розслідування - чи літак збили справді випадково? У Ірані наполягають на "людському факторі" і справу розслідують за статтями про ненавмисне вбивство або вбивство з необережності. Максимальна санкція у цьому випадку передбачає до трьох років в'язниці та виплату грошової компенсації, звертають увагу в Офісі генпрокурора України. Водночас українська сторона має сумніви, що літак збили помилково. Також в українській генпрокуратурі занепокоєні, що іранська сторона замовчує імена і повноваження винуватців трагедії. Хоча ще в січні 2020-го іранська сторона повідомляла про те, що людина, яка збила літак, та інші причетні до події нібито були заарештовані. Йшлося загалом про шістьох підозрюваних.

 "Українська сторона в рамках переговорів вимагає від Ірану в повній мірі прийняти відповідальність за збиття літака та надати Україні та громадянам усіх постраждалих держав повне відшкодування за шкоду, заподіяну його збиттям", - заявили в українському міністерстві закордонних справ, відповідаючи на запит DW щодо авіакатастрофи. У МЗС також наполягають на справедливому покаранні винних і виплаті адекватних компенсацій родинам загиблих. Проєкт технічного звіту від Ірану щодо обставин катастрофи літака МАУ Україна отримала лише наприкінці грудня і зараз його вивчає.

Розслідування триває, компенсації не виплачені

Поки з'ясування всіх деталей авіакатастрофи триває, родини загиблих отримують перші компенсації, пов'язані зі страховками пасажирів.

"Одна їхня частина вже виплачена, друга - там більш складна процедура визначення шкоди сім'ї, і це теж у процесі виплати", - повідомив президент МАУ Євген Дихне українським журналістам напередодні річниці трагедії. Водночас за даними іранського державного інформагентства IRNA, Тегеран збирається виплатити по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв. Ця інформація не є офіційною, звертають увагу в українському МЗС. Перш ніж остаточно визначатись з сумами компенсацій, насамперед повинно бути проведене повне й належне розслідування, зауважив у розмові з DW український експерт з авіаційного права, адвокат Андрій Гук.

"Іран наполягає на людській помилці і при цьому не розкриває деталей та причин відсутності належної координації між військовими та управлінням цивільних польотів. Чому давали дозвіл на виліт в таких умовах? Є й багато інших питань, які вказують саме на відповідальність держави, а не окремі помилки невідомих осіб", - зауважує фахівець. Він критикує суму в 150 тисяч доларів, про яку написали ЗМІ, і називає її неадекватною, враховуючи обставини катастрофи. "По суті це є компенсація перших потреб, яку отримують родичі загиблих пасажирів відповідно до Монреальської конвенції, а родини членів екіпажу не отримують і цього. Історично суми компенсацій від держав є дуже різними й можуть коливатись від кількох десятків тисяч доларів до 10 мільйонів доларів (виплати Лівії у зв'язку з терактом над Локербі в Шотландії, 1988 рік. - Ред.)", - вказує співрозмовник. На думку Гука, остаточні суми відшкодувань значною мірою залежатимуть від міжнародного тиску на Іран.

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    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

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    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

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    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

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    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


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