Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ

Іран навмисно приховав обставини, пов'язані з помилковим збиттям літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на початку 2020 року. Про це у вівторок, 23 лютого заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар у Женеві, повідомляє агентство новин dpa.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають "створити максимум плутанини і мінімум ясності".

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Спецдоповідачка ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року. Вона зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду.

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Калламар повідомила, що, за даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилку у зв'язку. Пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав. Також немає пояснень, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

Спецдоповідачка ООН також закинула іранським органам влади, що на місце катастрофи були допущені мародери, а згодом там провели розрівнювання, не надавши можливості рідним загиблих отримати предмети, що належали жертвам катастрофи.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ,впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Іран 11 січня 2020 року заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.