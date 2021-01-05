Київ хоче отримати запис розмови щодо збиття Іраном літака МАУ

Офіс Генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовником CBC News, на якому може міститися інформація про ймовірну навмисність збиття українського пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в небі над Іраном. Про це у середу, 10 лютого, заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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За словами Мамедова, це буде вже четвертий запит до канадської сторони. Він також висловив сподівання, що Канада не затягуватиме із передачею українській стороні запису розмови за ймовірної участі міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, який вказує на те, що Іран міг збити літак МАУ невипадково.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих зволікань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайлу, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А отже й слідство піде більш оперативно для швидшого встановлення істини і відновлення справедливості", - зазначив Мамедов, йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Єнін закликає світ відреагувати на публікацію технічного звіту

Раніше цього дня на оприлюднення запису розмови за ймовірної участі Джавада Заріфа відреагували в українському МЗС. Відповідне відеозвернення заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна було оприлюднене на сторінці МЗС у соціальній мережі Facebook

"Сьогодні ЗМІ оприлюднили запис телефонної розмови за ймовірної участі міністра закордонних справ Ірану пана Заріфа. З самого ранку ми здійснили серію телефонних розмов з представниками органів досудового розслідування та прокуратури України, які перебувають в контакті з нашими іноземними колегами і координуватимуть зусилля із дослідження цього запису з метою встановлення його автентичності", - сказав Єнін.

Він запевнив, що українські слідчі та прокурори мають достатні знання та досвід роботи з перехопленнями, і розслідування авіакатастрофи MH17 є яскравим прикладом цього.

Крім того, заступник міністра поінформував, що за декілька тижнів органи з безпеки авіації України висловлять свої коментарі до проєкту технічного звіту, після чого Іран подасть його на розгляд Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

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"Я закликаю всіх, весь цивілізований світ уважно стежити за публікацією цього звіту та належним чином відреагувати на нього", - сказав Єнін. Він додав, що окремо також триває кримінальне розслідування, яке має розставити всі крапки над "і" щодо того, хто і за яких обставин збив літак.

Імовірна розмова глави МЗС Ірану одразу після збиття Boeing

Канадські ЗМІ оприлюднили аудіозапис, на якому людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було умисним актом.

Згідно з повідомленням канадського мовника CBC, на записі чутно, як людина, ідентифікована джерелами CBC News як Джавад Заріф, говорить про "тисячу можливостей", за допомогою яких можна пояснити збиття літака МАУ - включно зі свідомою атакою, до якої причетні двоє чи троє "ініфільтрованих" осіб серед іранських військових. Зазначається, що під час розмови особа називає такий сценарій "зовсім не неймовірним".

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Зазначається, що журналісти CBC News мали можливість прослухати запис розмови, яка відбулася у перші місяці після збиття літака Boeing авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном у січні 2020 року.

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі катастрофи літака МАУ в Ірані Ральф Гудейл підтвердив те, що канадському уряду відомо про запис. За його словами, спеціалісти, які займаються дослідженням трагедії, отримали копію розмови ще у листопаді.

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Водночас Гудейл додав, що запис містить чутливу інформацію і публічне коментування його змісту може поставити життя людей під загрозу. Він також зазначив, що оцінку автентичності розмови здійснюють Королівська канадська кінна поліція та Канадська служба розвідки та безпеки.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ,впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Іран 11 січня 2020 року заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

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