Роковини катастрофи літака МАУ: п'ять країн звернулися до Ірану

Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада і Швеція закликають Іран надати повне пояснення подій і рішень, які призвели до катастрофи рейсового літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яке сталося 8 січня 2020 року.

Про це йдеться в спільній заяві держав, оприлюдненій на порталі МЗС України в суботу, 8 січня. У документі нагадується, що рівно рік тому літак рейсу PS752 було збито двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

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"Ми терміново закликаємо Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося", - йдеться в заяві. Водночас країни наголошують, що "притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих та постраждалим державам".

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Країни також висловили щирі співчуття всім, хто оплакує жертв трагедії. Тим часом в Ірані співробітники посольства України поклали квіти на місці авіакатастрофи українського літака та вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання.

Зеленський завив, що літак був збитий умисно

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що пасажирський літак був збитий умисно, всі винні в злочині будуть притягнуті до відповідальності, а родичі загиблих отримають компенсації.

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"Уже ні в кого немає сумнівів у тому, що двома ракетами були злочинно забрані життя 176 мирних людей на борту мирного літака. Не знати тоді, що в повітрі саме пасажирський літак, було неможливо. Не зрозуміти, що перша ракета вразила зовсім не військову ціль, також було неможливо. Це вже аксіоматичні дані. Це те, що вдалося дуже швидко встановити завдяки професійній роботі наших спеціалістів з безпеки, експертів і дипломатів. Це те, з чим абсолютно погоджується світова спільнота", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Іран 11 січня 2020 року заявив, що іранські військові збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

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