Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників

Прокуратура Ірану висунула обвинувачення 10 чиновникам у справі про збиття пасажирського авіалайнера МАУ поблизу Тегерана у січні 2020 року, в результаті якого загинули усі 176 людей, які перебували на борту. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомив військовий прокурор країни, передає агентство Reuters.

"Обвинувальні акти висунуті 10 чиновникам, причетним до катастрофи українського літака (...) і необхідні рішення будуть прийняті в суді", - сказав військовий прокурор Голам Аббас Торкі. При цьому він не повідомив жодних інших деталей.

Читайте також: Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня минулого року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

Читайте також: Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News