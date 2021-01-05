 Іран назвав винних у збитті літака МАУ, офіційний Київ обурений | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2021

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Новини

Іран назвав винних у збитті літака МАУ, офіційний Київ обурений

Причиною збиття літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року стала помилка оператора системи ППО, йдеться в остаточному звіті, оприлюдненому Тегераном. Глава МЗС України розкритикував звіт.

Уламки літака МАУ на місці катастрофи біля Тегерана

Уламки літака МАУ на місці катастрофи біля Тегерана

Іранське агентство цивільної авіації назвало причиною катастрофи пасажирського лайнера МАУ поблизу Тегерана в січні 2020 року помилку оператора системи протиповітряної оборони (ППО) країни. Такий висновок містить оприлюднений у середу, 17 березня, підсумковий звіт про причини аварії пасажирського літака, в результаті якої загинули всі 176 осіб, що перебували на борту.

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"Літак було ідентифіковано як ворожу ціль унаслідок помилки оператора ППО (...) під Тегераном, і по ньому було випущено дві ракети", - йдеться в підсумковому звіті, опублікованому на сайті агентства, цитує інформагенція Reuters.

Кулеба назвав іранську версію "цинічною"

На публікацію звіту відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очільник українського МЗС прокоментував іранський висновок в пості, оприлюдненому на сторінці дипломатичного відомства у соцмережі Facebook.

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"Раніше Україна направляла іранській стороні понад 90 сторінок зауважень та пропозицій до проекту цього звіту та наполягала, щоб Іран долучив їх до фінального документа, але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті - не що інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака", - сказав Кулеба. 

"Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Це не звіт, це збірка маніпуляцій, мета якої - не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран", - зазначив міністр. 

Він, зокрема, вказав на те, що Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та правил Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). 

"Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин", - прокоментував очільник МЗС України. Кулеба також висловив переконання, що "справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося".

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Імовірна розмова глави МЗС Ірану одразу після збиття Boeing

Нагадаємо, нещодавно канадські ЗМІ оприлюднили аудіозапис, на якому людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було умисним актом.

Згідно з повідомленням канадського мовника CBC, на записі чутно, як людина, ідентифікована джерелами CBC News як Джавад Заріф, говорить про "тисячу можливостей", за допомогою яких можна пояснити збиття літака МАУ - включно зі свідомою атакою, до якої причетні двоє чи троє осіб серед військових Ірану. Зазначається, що під час розмови особа називає такий сценарій "зовсім не неймовірним".

Катастрофа літака МАУ у Тегерані

Пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, впав у районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні поблизу Тегерана відразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули.

Іран 11 січня 2020 року заявив, що військові країни збили Boeing "помилково". Переговори між Україною та Іраном щодо розслідування трагедії та компенсації за збиття літака тривали з липня минулого року. 30 грудня 2020 року іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранський уряд виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям кожної з 176 жертв авіакатастрофи.

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