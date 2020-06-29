Іран виплатить компенсації за збитий Boeing МАУ - МЗС Швеції

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що у неї "немає жодних сумнівів" у тому, що Іран виплатить компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) неподалік Тегерана. Про це вона заявила у четвер, 2 липня, після відеозустрічі з колегами з України, Канади, Великобританії та Афганістану.

За словами Лінде, ці країни спільно вестимуть переговори з Іраном щодо компенсацій родичам жертв трагедії, яка сталася через те, що іранські сили протиповітряної оборони збили український Boeing на початку січня 2020 року.

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Україна представлятиме переговорну групу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив слова шведської колеги та заявив, що саме Київ представлятиме міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи на переговорах з Іраном. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС.

За словами Кулеби, міністри цих країн підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій. Міністр також подякував колегам з інших країни за підготовку документа.

"Координаційна група визначила Україну спікером на переговорах з Іраном. Дорадчий комітет із представників членів координаційної групи, які братимуть участь в переговорах, буде надавати допомогу спікеру", - зазначається у повідомленні.

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран пропонував виплатити по 80 тисяч доларів родичам жертв трагедії. Втім, за словами президента, українська сторона на це не погодилася. Зеленський назвав цю суму "замалою".

Тегеран зволікав із "чорними скриньками"

Boeing 737-800 МАУ, що прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто знаходився на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно" - літак був прийнятий за ворожу ціль.

Втім, до кінця червня Іран не поспішав відправляти "чорні скриньки" зі збитого літака для аналізу закордонними спеціалістами. Лише 29 червня військовий прокурор провінції Тегеран Голам Аббас Торкі заявив, що скриньки відправили у Францію. За словами Торкі, скриньки були пошкоджені, тому іранські експерти не змогли їх розшифрувати. Прокурор також запевнив, що причиною трагедії стала людська помилка, а не наказ.

Франція вже запросила Україну взяти участь у розшифровці "чорних ящиків" з літака МАУ.