 Іран виплатить компенсації за збитий Boeing МАУ - МЗС Швеції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Іран виплатить компенсації за збитий Boeing МАУ - МЗС Швеції

Глава МЗС Швеції заявила про відсутність сумнівів у тому, що Іран погодиться виплатити компенсації родичам пасажирів збитого поблизу Тегерана літака української авіакомпанії МАУ.

Рештки збитого над Тегераном Boeing авіакомпанії МАУ

Рештки збитого над Тегераном Boeing авіакомпанії МАУ

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що у неї "немає жодних сумнівів" у тому, що Іран виплатить компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) неподалік Тегерана. Про це вона заявила у четвер, 2 липня, після відеозустрічі з колегами з України, Канади, Великобританії та Афганістану.

За словами Лінде, ці країни спільно вестимуть переговори з Іраном щодо компенсацій родичам жертв трагедії, яка сталася через те, що іранські сили протиповітряної оборони збили український Boeing на початку січня 2020 року.

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Україна представлятиме переговорну групу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив слова шведської колеги та заявив, що саме Київ представлятиме міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи на переговорах з Іраном. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС.

За словами Кулеби, міністри цих країн підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій. Міністр також подякував колегам з інших країни за підготовку документа.

"Координаційна група визначила Україну спікером на переговорах з Іраном. Дорадчий комітет із представників членів координаційної групи, які братимуть участь в переговорах, буде надавати допомогу спікеру", - зазначається у повідомленні.

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран пропонував виплатити по 80 тисяч доларів родичам жертв трагедії. Втім, за словами президента, українська сторона на це не погодилася. Зеленський назвав цю суму "замалою".

Тегеран зволікав із "чорними скриньками"

Boeing 737-800 МАУ, що прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 громадян шести країн - всі, хто знаходився на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно" - літак був прийнятий за ворожу ціль.

Втім, до кінця червня Іран не поспішав відправляти "чорні скриньки" зі збитого літака для аналізу закордонними спеціалістами. Лише 29 червня військовий прокурор провінції Тегеран Голам Аббас Торкі заявив, що скриньки відправили у Францію. За словами Торкі, скриньки були пошкоджені, тому іранські експерти не змогли їх розшифрувати. Прокурор також запевнив, що причиною трагедії стала людська помилка, а не наказ.

Франція вже запросила Україну взяти участь у розшифровці "чорних ящиків" з літака МАУ.

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    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

  • Речі загиблих в авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака МАУ

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    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

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    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


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