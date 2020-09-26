 Голова Харківської ОДА звинуватив міноборони в приховуванні фактів щодо аварії Ан-26 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2020

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Голова Харківської ОДА звинуватив міноборони в приховуванні фактів щодо аварії Ан-26

Посадка літака Ан-26 з курсантами на борту затрималася через те, що у цей час пріотритет на посадку отримав інший борт, запевняє голова Харківської ОДА. Олексій Кучер вимагає від міністерства оборони розкрити всі факти.

Аварія Ан-26 на Харківщині

Місце падіння Ан-26 на Харківщині, 25 вересня 2020 року

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер звинуватив командування українських військово-повітряних сил у тому, що в слідстві щодо причин аварії Ан-26 приховувалися деякі факти. Зокрема те, що літак з курсантами, котрий розбився, отримав дозвіл на посадку з затриманням. Про це Кучер заявив у п'ятницю, 2 жовтня, у своєму відеозверненні, оприлюдненому в його Telegram-каналі.

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За словами Кучера, "посадка Ан-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в цей час на посадку заходив інший борт". "Останні три доби ці факти приховувалися й були спроби замовчати цю інформацію", - додав він.

Він вимагає від міноборони надати інформацію, який саме це був борт, котрий отримав пріоритетну посадку, "хто був на ньому, і чому справний борт отримав пріоритет на посадку перед несправним літаком". Голова Харківської ОДА також вимагає пояснень, "ким і чому було ухвалено рішення затримати несправний літак".

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Кучер переконаний, що слідство має визначити ступінь відповідальності людей, котрі ухвалювали відповідні рішення.

Пізніше у той же день під час телевізійного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Кучер сказав, що на борту, котрий отримав пріоритетну посадку, перебував син командувача повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова. Кучер однак заперечив, що пріоритет на посадку цей борт отримав саме через перебування на ньому сина Дроздова.

Вранці 3 жотвня командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook назвало усі заяви Кучера "брехнею і маніпуляцією". Заява підписана Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ.

Голова Харківської ОДА входить до складу урядової комісії, що займається розслідуванням обставин трагедії.

Аварія Ан-26

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Харківській області зазнав аварії військовий літак Ан-26, що здійснював планові навчальні польоти. Аварія сталася під час заходу на посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету повітряних сил ЗС України імені Кожедуба). 26 людей загинули, вижив один курсант.

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Як повідомлялося, за інформацією Державного бюро розслідувань, перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Згодом в урядовій комісії з розслідування обставин катастрофи визнали, що до трагедії могли призвести технічні несправності й людський чинник.

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