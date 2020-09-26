 Пілот Ан-26 повідомив про відмову двигуна перед катастрофою - СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Пілот Ан-26 повідомив про відмову двигуна перед катастрофою - СБУ

Командир екіпажу літака Ан-26, що розбився під Чугуєвом, запросив посадку через відмову двигуна. Через п'ять хвилин сталася авіакатастрофа, повідомляють у СБУ.

Літак Ан-26

Літак Ан-26 у польоті (фото з архіву)

За п'ять хвилин до авіакатастрофи літака Ан-26Ш, який розбився під Чугуєвом на Харківщині, командир екіпажу повідомив про відмову одного з двигунів та запросив посадку. Про це вранці суботи, 26 вересня, повідомили у пресцентрі СБУ.

"Після виконання частини маршруту о 20:38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20:40 - запросив заходження на посадку, в 20:43 - пройшов дальній привід, о 20:45 - сталася авіакатастрофа", - зазначається в повідомленні.

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Курсанти не керували літаком

Також в СБУ зазначили, що, за попередньою інформацією, до безпосереднього керування літаком курсанти стосунку не мали. "Навчальним планом було передбачено підготовку курсантів як льотної, так і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки", - пояснюється у повідомленні.

За інформацією Служби безпеки України, чорні скриньки літака, що зазнав катастрофи, досі не знайдено. "Прилад об'єктивного контролю літака ("чорний ящик") не знайдено. Для його пошуку вжиті заходи з огородження та охорони місця падіння літака. На місці події працюють офіцери Служби безпеки України, прокурори військової прокуратури і слідчі Державного бюро розслідувань", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Причини авіакатастрофи оцінять пізніше

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що попередню оцінку катастрофи літака Ан-26Ш можна буде зробити вже після розшифровки "чорних ящиків". Про це він заявив під час брифінгу на місці трагедії у суботу, 26 вересня.

Він додав, що ресурс літака на момент польоту ще не було вичерпано. "Ми розглядали окремо питання і щодо двигуна, і щодо літака. Ресурсу вистачало. Що саме сталося? Якась технічна неполадка. Що саме? Будемо з'ясовувати", - розповів міністр.

За його словами, у вечір трагедії літак здійснював планові польоти і мав працювати до одинадцятої вечора. "Він повинен був ще працювати до 23.00. Через п'ятнадцять хвилин вони злітають, роблять коло і сідають. Тобто все відбувалося за планом.

25 загиблих у катастрофі Ан-26Ш

Літак Збройних сил України (ЗСУ) втратив керованість і впав біля автомобільної дороги під час заходження на посадку ввечері п'ятниці, 26 вересня. На його борту перебувало 27 осіб. 25 з них загинули. При цьому пошук тіл двох загиблих досі продовжується.

Ще двох людей у важкому стані доставили до лікарні. За словами губернатора Харківської області Олексія Кучера, ті, хто вижив, встигли залишити літак ще в повітрі.

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