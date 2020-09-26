 Катастрофа Ан-26: голова Харківської ОДА каже про можливу недбалість | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Катастрофа Ан-26: голова Харківської ОДА каже про можливу недбалість

За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, є інформація, яка дає підстави вважати, що причиною катастрофи могла стати службова недбалість.

Рятувальники на місці катастрофи літака Ан-26

Рятувальники на місці катастрофи літака Ан-26

Голова Харківської облдержадміністрації (ХОДА) Олексій Кучер вважає, що причиною катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом могла стати службова недбалість. Про це він заявив у суботу, 26 вересня, під час брифінгу на місці катастрофи. За словами Кучера, необхідно з'ясувати, чому при посадці Ан-26, знаючи про несправності, пріоритет віддали іншому борту.

Керівник області зазначив, що хотів би звернути увагу правоохоронців саме на можливу недбалість попри відпрацювання й інших версій, йдеться у повідомленні на сайті ХОДА.

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"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли тільки за хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. При цьому ми повертаємося до того, що на той момент було відомо, що один з двигунів не працював", - сказав Кучера.

"Тут потрібно з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А за хвилину, ми знаємо, що, на жаль, наші хлопці зазнали аварії на цьому літаку", - додав він.

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ДБР повідомляє про 4 версії причини катастрофи Ан-26

У повідомленні, поширеному раніше цього дня Державним бро розслідувань (ДБР), йшлося про те, що слідство розглядає чотири версії причини катастрофи Ан-26.

"Перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, що були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту", - йшлося у повідомленні пресслужба ДБР.

Як повідомлялося, ввечері 25 вересня під містом Чугуєвом Харківської області розбився військово-транспортний літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб, з яких 26 загинули.

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