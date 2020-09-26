 Катастрофа Ан-26: у лікарні помер ще один постраждалий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Катастрофа Ан-26: у лікарні помер ще один постраждалий

У ДСНС повідомили про смерть одного з двох постраждалих, які після катастрофи літака ЗСУ вижили та потрапили до лікарень. Таким чином кількість жертв трагедії зросла до 26.

Літак Ан-26Ш Збройних сил України палає після падіння поблизу дороги в Харківській області

Літак Ан-26Ш Збройних сил України палає після падіння поблизу дороги в Харківській області

Один із постраждалих, які були госпіталізовані після авіакатастрофи літака Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині, помер у лікарні. Про це в суботу, 26 серпня, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 10:50 людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала в лікарні у вкрай важкому стані, померла", - зазначається у повідомленні.

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Одного з курсантів не допустили до польоту

Таким чином кількість жертв трагедії збільшилася до 26 осіб. При цьому пошук тіл ще двох загиблих у авіакатастрофі досі триває.

Загалом у літаку перебувало 27 осіб: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба. Двом з них, які не загинули безпосередньо під час падіння літака, вдалося залишити його ще в повітрі, повідомив губернатор Харківської області Олексій Кучер. "За попередніми даними, на низькій відстані від землі хлопці вистрибнули", - зазначив Кучер.

Окрім того, ще одного курсанта не допустили до польоту - через це у попередніх повідомленнях зазначалося, що у літаку на момент катастрофи перебували 28 людей. "Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було", - повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) ввечері п'ятниці, 25 вересня, на своїй сторінці у Facebook.

Літак міг зачепитися крилом за землю

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що вірогідно літак під час аварійної міг зачепитися крилом за землю. "Попередній аналіз свідчить про те, що швидше за все літак зачепився крилом за землю", - заявив міністр журналістам під час брифінгу на місці катастрофи у суботу, 26 вересня. Він також повідомив, що вірогідно у літаку відмовив один з датчиків у лівому двигуні літака ЗСУ.

При цьому Таран додав, що попередню оцінку причин катастрофи літака Ан-26Ш можна буде зробити вже після розшифровки чорних скриньок. При цьому, за його словами, ресурс літака на момент трагедії не було вичерпано, а у вечір катастрофи він виконував планові польоти і мав працювати до одинадцятої вечора.

Чотири версії ДБР

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), слідство розглядає чотири версії авіакатастрофи в Харківській області. "Перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, що були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту", - повідомили в ДБР.

СБУ повідомило про можливу відмову двигуна

Раніше у Службі безпеки України зазначили, що за п'ять хвилин до падіння літака, командир екіпажу повідомив про відмову одного з двигунів та запросив посадку. Про це вранці суботи, 26 вересня, повідомили у пресцентрі СБУ. Також у відомстві зазначили, що чорні скриньки літака, який зазнав катастрофи, досі не знайдено.

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