 Катастрофа Ан-26 на Харківщині: в урядовій комісії назвали ймовірні причини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Катастрофа Ан-26 на Харківщині: в урядовій комісії назвали ймовірні причини

До катастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області могли призвести технічні несправності й людський чинник, повідомив голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи.

На місці катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України, 26 вересня 2020 року

На місці катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України. 26 вересня 2020 року

Причиною катастрофи військового літака Ан-26, що сталася 25 вересня в Харківській області, міг стати людський чинник у поєднанні з технічними вадами. Таку версію оприлюднив віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський у середу, 30 вересня.

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"Слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор у різних його проявах", - написав Уруський на Facebook.

Очікується, що цього тижня експерти завершать розшифровування бортових самописців. Слідчі допитали понад 40 свідків катастрофи. Вони збирають фюзеляж літака з уламків, повідомив Уруський.

Катастрофа Ан-26 на Харківщині

Увечері 25 вересня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів упав і загорівся військовий літак Ан-26. Літак здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України імені Кожедуба. 26 людей загинули. Вижив один курсант.

Держбюро розслідувань перевіряє такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовка його до польоту.

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