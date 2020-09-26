Катастрофа Ан-26 на Харківщині: в урядовій комісії назвали ймовірні причини

Причиною катастрофи військового літака Ан-26, що сталася 25 вересня в Харківській області, міг стати людський чинник у поєднанні з технічними вадами. Таку версію оприлюднив віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський у середу, 30 вересня.

Читайте також: Пілот Ан-26 повідомив про відмову двигуна перед катастрофою - СБУ

"Слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор у різних його проявах", - написав Уруський на Facebook.

Очікується, що цього тижня експерти завершать розшифровування бортових самописців. Слідчі допитали понад 40 свідків катастрофи. Вони збирають фюзеляж літака з уламків, повідомив Уруський.

Катастрофа Ан-26 на Харківщині

Увечері 25 вересня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів упав і загорівся військовий літак Ан-26. Літак здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України імені Кожедуба. 26 людей загинули. Вижив один курсант.

Держбюро розслідувань перевіряє такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовка його до польоту.