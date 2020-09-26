Авіакатастрофа Ан-26: розпочалася розшифровка бортових самописців

Бортові самописці літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, який зазнав аварії увечері 25 вересня в Харківській області, вже виявлено, їхній стан задовільний. Про це в понеділок, 28 вересня, повідомив голова урядової слідчої комісії, віце-прем'єр України Олег Уруський.

"Бортові самописці ("чорні скриньки") знайдено. Вони вціліли. Їхній стан задовільний. Інформацію на самописцях збережено. Їх вилучили 27 вересня 2020 року авіаційні експерти під контролем ДБР, розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", - написав Уруський у Facebook.

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Нагадаємо, що 25 вересня ввечері в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів упав і загорівся військовий літак Ан-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України імені Кожедуба). 26 людей загинули, вижив один курсант.

За інформацією Державного бюро розслідувань, перевіряються такі версії слідства: катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарата; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

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