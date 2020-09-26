Катастрофа Ан-26 на Харківщині: в Україні оголошено жалобу

Президент України Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні через катастрофу військового літака Ан-26Ш на Харківщині. Повідомлення про те, що глава держави підписав відповідний указ, опубліковано на сайті президента.

"У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу міста Чугуєва Харківської області і призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби", - зазначається в указі.

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Зеленський прибув на місце авіакатастрофи

Також Зеленський приїхав на місце трагедії, аби віддати шану загиблим, зазначають у пресслужбі президента. "Оголошено траур у зв'язку з трагедією, яка сталася вчора в Херсонській області. Чотири зльоти і, на жаль, три посадки. Трагічна статистика, яка, на жаль, призвела до загибелі як курсантів, так і екіпажу", - заявив президент України після прибуття на місце авіакатастрофи.

Володимир Зеленський приїхав на місце падіння військового літака, аби віддати шану загиблим

Зеленський розповів, що у катастрофі загинули курсанти Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) імені Кожедуба з другого по четвертий курс та члени екіпажу літака. "У нас була інформація, що два хлопці вижили. Один - середньої тяжкості. Другий - боролися за нього лікарі, але, на жаль, вранці нам доповіли, що він помер. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав президент.

Міністр оборони України Андрій Таран своєю чергою ухвалив рішення, що сім'ям загиблих внаслідок аварії літака Ан-26Ш виплатять одноразову грошову допомогу. Розмір виплат становить 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйон 576,5 гривень на кожного. Виплати відбудуться коштом фондів міністерства оборони", - повідомив заступник міністра оборони Ігор Старобінський на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України в суботу, 26 вересня.

ДСНС знайшла тіла усіх загиблих

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомили, що рятувальникам вдалося знайти тіла всіх 25 жертв авіакатастрофи. "Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи в Харківській області знайдено тіла 25 загиблих. Одна людина померла в лікарні і одна людина травмована (перебуває в лікарні)", - зазначається в повідомленні служби.

Літак Ан-26Ш ЗСУ втратив керованість і впав біля автомобільної дороги під час заходження на аварійну посадку ввечері п'ятниці, 26 вересня. У Службі безпеки України зазначили, що за п'ять хвилин до падіння літака командир екіпажу повідомив про відмову одного з двигунів та запросив посадку.