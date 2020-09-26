 Катастрофа Ан-26 на Харківщині: в Україні оголошено жалобу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Катастрофа Ан-26 на Харківщині: в Україні оголошено жалобу

Через авіакатастрофу військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.

Місце катастрофи літака Ан-26Ш Збройних сил України

Місце катастрофи літака Ан-26Ш Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні через катастрофу військового літака Ан-26Ш на Харківщині. Повідомлення про те, що глава держави підписав відповідний указ, опубліковано на сайті президента.

"У зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу міста Чугуєва Харківської області і призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 року днем жалоби", - зазначається в указі.

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Зеленський прибув на місце авіакатастрофи

Також Зеленський приїхав на місце трагедії, аби віддати шану загиблим, зазначають у пресслужбі президента. "Оголошено траур у зв'язку з трагедією, яка сталася вчора в Херсонській області. Чотири зльоти і, на жаль, три посадки. Трагічна статистика, яка, на жаль, призвела до загибелі як курсантів, так і екіпажу", - заявив президент України після прибуття на місце авіакатастрофи.

Володимир Зеленський приїхав на місце падіння військового літака, аби віддати шану загиблим

Володимир Зеленський приїхав на місце падіння військового літака, аби віддати шану загиблим

Зеленський розповів, що у катастрофі загинули курсанти Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) імені Кожедуба з другого по четвертий курс та члени екіпажу літака. "У нас була інформація, що два хлопці вижили. Один - середньої тяжкості. Другий - боролися за нього лікарі, але, на жаль, вранці нам доповіли, що він помер. Мої співчуття рідним і близьким", - сказав президент.

Міністр оборони України Андрій Таран своєю чергою ухвалив рішення, що сім'ям загиблих внаслідок аварії літака Ан-26Ш виплатять одноразову грошову допомогу. Розмір виплат становить 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйон 576,5 гривень на кожного. Виплати відбудуться коштом фондів міністерства оборони", - повідомив заступник міністра оборони Ігор Старобінський на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України в суботу, 26 вересня.

ДСНС знайшла тіла усіх загиблих

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України повідомили, що рятувальникам вдалося знайти тіла всіх 25 жертв авіакатастрофи. "Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи в Харківській області знайдено тіла 25 загиблих. Одна людина померла в лікарні і одна людина травмована (перебуває в лікарні)", - зазначається в повідомленні служби.

Літак Ан-26Ш ЗСУ втратив керованість і впав біля автомобільної дороги під час заходження на аварійну посадку ввечері п'ятниці, 26 вересня. У Службі безпеки України зазначили, що за п'ять хвилин до падіння літака командир екіпажу повідомив про відмову одного з двигунів та запросив посадку.

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