 Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало понад 40 свідків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2020

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Новини

Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало понад 40 свідків

ДБР повідомило про перебіг розслідування катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині. Тим часом голова ХОДА Олексій Кучер заявив, що експертизи ДНК будуть проведені у термін до двох тижнів.

На місці катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України, 26 вересня 2020 року

На місці катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України, 26 вересня 2020 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) під час розслідування авіакатастрофи Ан-26 під містом Чугуєвом на Харківщині призначило 26 судово-медичних і 25 генетико-молекулярних експертиз, як свідків допитано понад 40 осіб, проведено низку інших слідчих дій, йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті ДБР у понеділок, 28 вересня.

Зазначається також, що слідчі подали 7 клопотань про накладення арешту на речі й документи, вилучені під час оглядів, також витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку. 

"Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їхні тіла будуть повернуть родичам в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні ДБР.

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Прощання із загиблими відбудеться після завершення експертиз

Тим часом голова Харківської облдержадміністрації (ХОДА) Олексій Кучер під час брифінгу 28 вересня повідомив, що прощання із загиблими курсантами відбудеться після завершення експертиз. За його словами, 29 вересня відбудеться прощання лише з одним із загиблих курсантів - Віталієм Вільховим, який помер у лікарні на наступний день після катастрофи. Кучер зазначив, що експертизи ДНК будуть проведені в максимально стислі терміни.

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"Це - важливий процес, вкрай необхідний і для досудового розслідування, і для родичів. На сьогодні експертизи ДНК призначені по всіх загиблих - це 25 експертиз. Зразки відібрані у всіх родичів. (...) Нам повідомлено про те, що експертизи можуть бути проведені у прискореному режимі - до двох тижнів", - зазначив Олексій Кучер, йдеться у повідомленні на сайті (ХОДА). 

Катастрофа Ан-26 на Харківщині

Нагадаємо, ввечері 25 вересня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак Ан-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України імені Кожедуба. 26 людей загинули, вижив один курсант.

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