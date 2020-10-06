 Розслідування катастрофи Ан-26: голова комісії заявив про ″грубі порушення″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Розслідування катастрофи Ан-26: голова комісії заявив про "грубі порушення"

Голова урядової комісії Олег Уруський повідомив про виявлення під час розслідування катастрофи літака Ан-26 грубих порушень у виконанні польотних завдань та організації польотів.

На місці катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України, 26 вересня 2020 року

На місці катастрофи літака Ан-26 Збройних сил України, 26 вересня 2020 року

Голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 Олег Уруський повідомив про виявлення грубих порушень в організації польотів та встановлення причини позаштатної роботи двигуна літака. Про це він написав у середу, 7 жовтня, в соцмережі Facebook.

Як зазначив Уруський, за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено останній шостий політ літака Ан-26 та встановлено зміст перемовин як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

"Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту)", - написав він. За словами Уруського, це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.

"Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів загалом", - зазначив він, додавши, що урядова комісія продовжує свою роботу.

Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня. Після цього матеріали передадуть до військових комісаріатів і орієнтовно після 15 жовтня мають розпочати процес виплат компенсацій сім'ям загиблих.

Нагадаємо, літак Ан-26 розбився 25 вересня під час посадки на аеродромі військової частини біля Чугуєва на Харківщині в рамках планових навчальних польотів. На борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і семеро офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України імені Кожедуба. 25 з них загинули під час катастрофи літака, двох було госпіталізовано. 26 вересня один з курсантів помер в лікарні. Вижив у катастрофі лише один курсант. 

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