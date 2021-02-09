 Віцепрем′єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Віцепрем'єр Уруський пояснив, що робив поруч з Кадировим в ОАЕ

Український прем'єр Денис Шмигаль попросив свого заступника Олега Уруського пояснити, що він робить пліч-о-пліч з Рамзаном Кадировим. Той відповів, що так вимагав протокол виставки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото з архіву)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує пояснень від віцепрем'єра і міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського у зв'язку з його фотографією біля глави Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова. Про це Шмигаль написав у соціальній мережі Facebook у понеділок, 22 лютого.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", - це повідомлення український прем'єр супроводив фотографією, на якій Уруський йде пліч-о-пліч з Кадировим на одному з заходів.

"Шарахатися" від росіян - демонструвати слабкість, пояснив Уруський

У відповідь на це Уруський написав у своєму пості, що опинився поруч з Кадировим, бо цього вимагав протокол офіційної церемонії відкриття виставки IDEX-2021 в ОАЕ. "Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Було застосовано практику, згідно з якою особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку", - написав Уруський у своєму Facebook.

Він додав, що українська делегація "звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності таких ситуацій у майбутньому". "Також не вважаю можливим "шарахатися" від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони", - наголосив віцепрем'єр України.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що цю фотографію зроблено 21 лютого на міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в ОАЕ. 21 лютого віцепрем'єр у соцмережі Facebook повідомив, що на чолі української офіційної делегації перебуває на цій виставці. Також згодом у соцмережах користувачі стали ділитися відео з виставки, де Уруський протягом досить тривалого часу йде поруч з Кадировим.

Читайте також: Навіщо Денису Шмигалю знадобилось міністерство стратегічних галузей?

Санкції США проти Кадирова

У липні 2020 року Державний департамент США вніс главу Чечні до "чорного списку" через його причетність до серйозних порушень прав людини. У Вашингтоні повідомили, що володіють великою кількістю достовірної інформації про те, що Кадиров "несе відповідальність за численні серйозні порушення прав людини, зокрема тортури і позасудові вбивства".

Своєю чергою Рамзан Кадиров прокоментував внесення його до списку санкцій Держдепу США публікацією фотографії, на якій він тримає в руках дві гвинтівки. "Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!" - написав він у своєму Telegram.

Кадиров вимагав вибачень від Зеленського

Також у липні 2020 року Кадиров через соціальні мережі звернувся до президента України Володимира Зеленського із вимогою "підтвердити вибачення" за сатиричний відеоролик, в якому студія "Квартал 95", на думку лідера Чечні, образила мусульман. Після нього Зеленський вже кілька разів вибачався за нього і говорив, що шкодує через те, що зачепив "хворобливу" релігійну тему.

Цими вибаченнями дорікали Зеленському його політичні опоненти. Ця тема, зокрема, виринула у квітні 2019 року під час передвиборчих дебатів між Зеленським та його опонентом Петром Порошенком. Втім, вже після цього Кадиров раптом зажадав від нового президента України "підвтердження вибачень".

"Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед головою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської республіки, героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Я - син загиблого батька, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу", - написав він у Telegram.

Дивитись відео 02:21

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