Україна до кінця року хоче вивести на орбіту "Січ-2"

Віцепрем'єр-міністр - міністр стратегічних галузей промисловості Украни Олег Уруський заявив, що Україна планує вивести на орбіту космічний апарат дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)" до кінця 2021 року. Про це він повідомив у понеділок, 1 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми маємо здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною потребою", - повідомив Уруський. Також міністр повідомив, що наявність таких космічних апаратів не тільки сприятиме вирішенню багатьох завдань у сфері економіки і силових структур, а й дасть можливість заощадити бюджетні кошти.

Читайте також: Навіщо Денису Шмигалю знадобилось міністерство стратегічних галузей?

Уруський зазначив, що необхідне зараз і впровадження світової практики системного підходу в розвитку вітчизняних технологічних можливостей. "(Підхід) передбачає поступове створення і виведення на орбіту вітчизняних космічних апаратів, де кожен наступний має кращі технічні можливості порівняно з попередніми. Це забезпечує належний науковий і технологічний розвиток українських виробників і розробників", - повідомив Уруський.

Читайте також: SpaceX успішно вивела на орбіту ще 143 супутники

Нагадаємо, що в січні уряд України схвалив концепцію космічної програми на 2021-2025 роки з обсягом держфінансування 15 мільярдів гривень.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Полярне сяйво у Лапландії Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Космічне пекло Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Галактика Андромеди - зовсім поруч На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Дельфін у космосі Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Кольорова вистава у Фінляндії Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Нескінченний розмір Всесвіту Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Сонце під лупою На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Полярне небо як полотно Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Зоряне небо над пустелею Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року Лазерні технології у Всесвіті Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування. Автор: Марія Йон Санчес

