Зонд "Хаябуса-2" зібрав з астероїда Рюгу більше матеріалів, ніж очікувалося

Японський космічний зонд "Хаябуса-2" зібрав більше матеріалу з поверхні астероїда Рюгу, ніж очікувалося. Про це у вівторок, 15 грудня, повідомило японське аерокосмічне агентство Jaxa. Як йдеться у повідомленні, первинний аналіз зразків виявив той факт, що зонду вдалося успішно зібрати чимало частинок газу та ґрунту з астероїда.
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За словами керівника проєкту "Хаябуса-2" Юіті Ціда, який назвав його "віхою" для космічних досліджень, місія пройшла ідеально. Як вважають науковці, астероїд Рюгу зберіг у незмінному стані матеріали з часів утворення Сонячної системи близько 4,5 мільярда років тому.
Контейнер зі зразками з астероїда Рюгу
Дослідники сподіваються, що аналіз зразків з цього астероїда допоможе їм простежити походження Сонячної системи і життя на Землі. Аналітики також хочуть з'ясувати, чи могли астероїди, подібні до Рюгу, колись потрапити на нашу планету і принести воду на Землю.
Неймовірна подорож "Хаябуса-2"
Нагадаємо, зонд "Хаябуса-2", який важить близько 600 кілограмів, був запущений до астероїда Рюгу, який перебуває на відстані 340 мільйонів кілометрів від Землі, 3 грудня 2014 року з космодрому на японському острові Танегасіма. Вартість проєкту сягнула 260 мільйонів доларів США. Загалом зонд пробув поблизу астероїда 18 місяців - із червня 2018-го до листопада 2019 року. 22 лютого 2019 року японський космічний апарат здійснив першу успішну посадку на поверхню астероїда Рюгу, діаметр якого становить близько 900 метрів, для збору ґрунту.
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5 квітня 2019 року на поверхню астероїда з висоти 500 метрів було зроблено постріл заряду вибухової речовини для отримання зразків глибокого ґрунту. 11 липня 2019 року зонд "Хаябуса-2" повторно сів на астероїд за 20 метрів від кратера, який утворився під час вибуху, щоб зібрати уламки ґрунту і доправити їх на Землю. 13 листопада 2019 року апарат зійшов з орбіти астероїда і розпочав політ до Землі.
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5 грудня 2020 року зонд "Хаябуса-2" скинув на Землю капсулу з контейнером, яка приземлилася на півдні Австралії. Водночас сам зонд, обігнувши Землю, продовжив політ до наступного астероїда - 1998 KY26, який розташований на орбіті між Землею і Марсом. Планується, що у 2031 зонд здійснить посадку на нього для забору ґрунту.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Полярне сяйво у Лапландії
Цей знімок фотограф Том Арчер зробив за температури повітря мінус 35 градусів Цельсія у Лапландії на півночі Фінляндії. Під час своєї поїздки тими краями він знайшов це самотнє дерево, яке й використав як мотив для своєї фотографії. Спочатку небо було затягнуте хмарами, але згодом випогодилося й очам фотографа відкрилося це полярне сяйво.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Космічне пекло
Цей знімок планетарної туманності був згодом таким чином опрацьований, що космос на ньому виглядає величезним вогняним м'ячом. Тим самим фотограф Пітер Ворд хотів нагадати про катастрофічні лісові пожежі в Австралії, у яких у 2019-2020 роках було знищено понад 12 мільйонів гектарів рослинності і безліч тварин.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Галактика Андромеди - зовсім поруч
На цій фотографії французького фотографа Ніколя Лефодо - галактика Андромеди, віддалена від Землі на понад два мільйони світлових років. Розмиті краї на фотографії створюють ілюзію близькості - і далекі зорі здаються дрібними пилинками. У вересні 2020 року цей знімок француза переміг на конкурсі фотографів-астрономів і приніс йому винагороду у 10 тисяч фунтів стерлінгів.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Дельфін у космосі
Цей космічний мотив, знятий фотографом Коннором Матерном, дуже нагадує голову дельфіна. Але насправді на знімку зображена газова хмара, яка оточує зірку світло-блакитного кольору, що розташована у центрі фотографії. Для того, щоб зробити цей неймовірний кадр, була застосована фотоекспозиція у цілих 33 години!
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Кольорова вистава у Фінляндії
Фінляндія відома своїм полярним сяйвом. А природний феномен, який зображений на цій фотографії, відомий як "зелена леді" - дехто бачить у зеленому сяйві силует жінки у чарівному вбранні, яке сяє зеленим, блакитним й рожевим кольорами.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Нескінченний розмір Всесвіту
Польський фотограф Лукаш Суйка 31 жовтня 2019 року упіймав у кадр Юпітер та Місяць у незвичному ракурсі. Космічні тіла у цей день вишукувалися таким чином, що їх можна було сфотографувати так, коли Юпітер перебуває на передньому плані, а Місяць - виглядає маленькою кулькою на задньому тлі. Для здійснення цього фото знадобилася надзвичайна технічна точність і трохи фортуни.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Сонце під лупою
На цій світлині фотографки Александри Харт Сонце зображене ніби під лупою. Частинки, які на фото здаються зовсім маленькими, насправді мають діаметр у тисячу кілометрів і постійно перебувають у русі. Щоб зробити цю неймовірну фотографію, було використано фотоекспозицію у 8.431 мілісекунди.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Полярне небо як полотно
Багато років фотограф Томас Каст "полює" за полярними перламутровими хмарами. Це - достатньо рідкісне природнє явище у нижній стратосфері, яке спостерігається при аномально низьких температурах переважно у полярних широтах. Зрештою Касту вдалося відзняти ці хмари у Лапландії на півночі Фінляндії. У процесі зйомок хмари змінювали форму і колір - ніби хтось малював на небі.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Зоряне небо над пустелею
Цей вражаючий знімок Чумацького шляху був зроблений у пустелі Ваді-Рам в Йорданії. Його автор - фотограф Штефан Ліберманн, який провів у цих безкрайніх пустельних ландшафтах три дні.
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Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року
Лазерні технології у Всесвіті
Хоча цей знімок і виглядає ніби кадр з фантастичного фільму, але він не має нічого спільного з кіносагою "Зоряні війни". На фотографії зображені чотири лазерні промені, які спрямовані у напрямку галактик Магелланові Хмари. Завдяки цим лазерам створюються штучні "зірки", які використовуються для спостереження за турбулентністю в атмосфері Землі та її коригування.
Автор: Марія Йон Санчес
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Марсохід Perseverance слідуватиме за водою
Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Джезеро є висохла річкова дельта й дно озера.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Презентація в особливій "чистій кімнаті"
Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Новий марсохід важить понад одну тонну. Новий ровер несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, він оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером і навіть міні-гелікоптером. А його маніпулятор потужніший за той, який встановлено на Curiosity.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Готовий до відправлення на мис Канаверал
Ось так виглядає марсохід під час подорожі до стартового майданчика. На борту літака C-17 Globemaster він подорожував з Каліфорнії до Флориди в США. Звідти 17 липня він вирушить на Марс. Новий марсохід обладнаний 23 камерами і багатьма іншими приладами. Одним з його основних завдань - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Робот-гігант
Curiosity - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав більше 21 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Чи він може похвалитися?
Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?
Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко