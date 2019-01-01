Зонд "Хаябуса-2" зібрав з астероїда Рюгу більше матеріалів, ніж очікувалося

Японський космічний зонд "Хаябуса-2" зібрав більше матеріалу з поверхні астероїда Рюгу, ніж очікувалося. Про це у вівторок, 15 грудня, повідомило японське аерокосмічне агентство Jaxa. Як йдеться у повідомленні, первинний аналіз зразків виявив той факт, що зонду вдалося успішно зібрати чимало частинок газу та ґрунту з астероїда.

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За словами керівника проєкту "Хаябуса-2" Юіті Ціда, який назвав його "віхою" для космічних досліджень, місія пройшла ідеально. Як вважають науковці, астероїд Рюгу зберіг у незмінному стані матеріали з часів утворення Сонячної системи близько 4,5 мільярда років тому.

Контейнер зі зразками з астероїда Рюгу

Дослідники сподіваються, що аналіз зразків з цього астероїда допоможе їм простежити походження Сонячної системи і життя на Землі. Аналітики також хочуть з'ясувати, чи могли астероїди, подібні до Рюгу, колись потрапити на нашу планету і принести воду на Землю.

Неймовірна подорож "Хаябуса-2"

Нагадаємо, зонд "Хаябуса-2", який важить близько 600 кілограмів, був запущений до астероїда Рюгу, який перебуває на відстані 340 мільйонів кілометрів від Землі, 3 грудня 2014 року з космодрому на японському острові Танегасіма. Вартість проєкту сягнула 260 мільйонів доларів США. Загалом зонд пробув поблизу астероїда 18 місяців - із червня 2018-го до листопада 2019 року. 22 лютого 2019 року японський космічний апарат здійснив першу успішну посадку на поверхню астероїда Рюгу, діаметр якого становить близько 900 метрів, для збору ґрунту.

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5 квітня 2019 року на поверхню астероїда з висоти 500 метрів було зроблено постріл заряду вибухової речовини для отримання зразків глибокого ґрунту. 11 липня 2019 року зонд "Хаябуса-2" повторно сів на астероїд за 20 метрів від кратера, який утворився під час вибуху, щоб зібрати уламки ґрунту і доправити їх на Землю. 13 листопада 2019 року апарат зійшов з орбіти астероїда і розпочав політ до Землі.

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5 грудня 2020 року зонд "Хаябуса-2" скинув на Землю капсулу з контейнером, яка приземлилася на півдні Австралії. Водночас сам зонд, обігнувши Землю, продовжив політ до наступного астероїда - 1998 KY26, який розташований на орбіті між Землею і Марсом. Планується, що у 2031 зонд здійснить посадку на нього для забору ґрунту.

Дивитись відео 01:21 Поділитись Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kEhr Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020)

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