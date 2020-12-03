 Китайський зонд успішно передав зібрані зразки з Місяця до орбітального комплексу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2020

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Китайський зонд успішно передав зібрані зразки з Місяця до орбітального комплексу

Китайський місячний зонд успішно пристикувався до орбітального комплексу і перемістив на нього зібрані зразки породи з поверхні Місяця. Це відбулося на відстані 380 тисяч кілометрів від Землі.

Національне космічне управління Китаю показує пристиковку злітного модуля до орбітального апарату, який обертається навколо Місяця

Національне космічне управління Китаю показує пристиковку злітного модуля до орбітального апарату, який обертається навколо Місяця

Злітний модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5" зі зразками зібраного місячного ґрунту успішно зістикувався з орбітальним комплексом, який обертається на навколомісячній орбіті. Про це в неділю, 6 грудня, повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA). 

За цими даними, усі зібрані зразки місячного ґрунту були переміщені зі злітного модуля до модуля орбітального апарату, який повернеться на Землю. Він привезе близько двох кілограмів зразків на Землю.

Цей маневр вважається одним із найскладніших кроків під час місії. До цього Китай вже здійснив кілька зустрічей і стиковок своїх космічних кораблів на близькоземній орбіті. Однак цього разу такий маневр уперше був здійснений на близькомісячній орбіті на відстані у 380 тисяч кілометрів від Землі.

Посадка очікується в середині грудня

Зонд "Чан'е-5" був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада. 30 листопада комплекс посадкового модуля із вбудованим злітним апаратом відокремився від станції, виведеної на кругову навколомісячну орбіту Місяця висотою 200 кілометрів. 1 грудня він здійснив успішне примісячення.

3 грудня посадковий модуль станції завершив забір ґрунту на Місяці і запакував його в контейнери для відправлення на Землю. Далі він злетів з поверхні Місяця.

Посадка апарату, що спускається з капсулою на Землю, планується 16-17 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія. У разі успіху місії Китай стане третьою країною у світі після СРСР та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю, і першою, яка реалізувала такий проєкт із 1976 року.

Зразки було забрано у найбільшому місячному морі (рівнина на Місяці, вкрита темною застиглою лавою. - Ред.) "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався. 

Дивитись відео 01:21

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  • Три покоління марсоходів на одному майданчику

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Коли розмір має значення

    Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

  • Sojourner на Марсі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Майже чотири місяці служби

    Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

  • марсохід Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Прокладаючи шлях для технологій майбутнього

    Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

  • маніпулятор Opportunity

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Безліч гаджетів

    Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

  • Марсіанські пейзажі

    Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала

    Марсіанські пейзажі

    Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?

    Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко


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