Китайський зонд успішно передав зібрані зразки з Місяця до орбітального комплексу
Китайський місячний зонд успішно пристикувався до орбітального комплексу і перемістив на нього зібрані зразки породи з поверхні Місяця. Це відбулося на відстані 380 тисяч кілометрів від Землі.
Національне космічне управління Китаю показує пристиковку злітного модуля до орбітального апарату, який обертається навколо Місяця
Злітний модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5" зі зразками зібраного місячного ґрунту успішно зістикувався з орбітальним комплексом, який обертається на навколомісячній орбіті. Про це в неділю, 6 грудня, повідомляє Національне космічне управління Китаю (CNSA).
За цими даними, усі зібрані зразки місячного ґрунту були переміщені зі злітного модуля до модуля орбітального апарату, який повернеться на Землю. Він привезе близько двох кілограмів зразків на Землю.
Цей маневр вважається одним із найскладніших кроків під час місії. До цього Китай вже здійснив кілька зустрічей і стиковок своїх космічних кораблів на близькоземній орбіті. Однак цього разу такий маневр уперше був здійснений на близькомісячній орбіті на відстані у 380 тисяч кілометрів від Землі.
Посадка очікується в середині грудня
Зонд "Чан'е-5" був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада. 30 листопада комплекс посадкового модуля із вбудованим злітним апаратом відокремився від станції, виведеної на кругову навколомісячну орбіту Місяця висотою 200 кілометрів. 1 грудня він здійснив успішне примісячення.
3 грудня посадковий модуль станції завершив забір ґрунту на Місяці і запакував його в контейнери для відправлення на Землю. Далі він злетів з поверхні Місяця.
Посадка апарату, що спускається з капсулою на Землю, планується 16-17 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія. У разі успіху місії Китай стане третьою країною у світі після СРСР та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю, і першою, яка реалізувала такий проєкт із 1976 року.
Зразки було забрано у найбільшому місячному морі (рівнина на Місяці, вкрита темною застиглою лавою. - Ред.) "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
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Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Не просто дряпати поверхню
Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Гайда до лабораторії!
Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Крихітний попередник
Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Коли розмір має значення
Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це не набагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Майже чотири місяці служби
Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Прокладаючи шлях для технологій майбутнього
Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Безліч гаджетів
Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.
Чи є життя на Марсі? Амбітна місія NASA стартувала
Марсіанські пейзажі
Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?